Nacho Palau relata su dura batalla contra el cáncer: de su primera llamada a Miguel Bosé al apoyo incondicional de sus hijos

Desde que le diagnosticaron cáncer de pulmón el pasado verano a su regreso de Honduras, Nacho Palau (50) ha vivido un calvario durante todo el proceso de la enfermedad. Tras haber terminado el tratamiento, el exconcursante de Supervivientes ha querido relatar cómo han sido sus últimos meses, el apoyo de sus hijos y su relación con Miguel Bosé. "Estoy emocionado. He descubierto que la gente me quería, ha sido un proceso en el que me he sentido muy querido", comenzaba diciendo en Déjate Querer, haciendo esfuerzos para no romperse. El escultor ha reconocido que no fue fácil asimilar el diagnóstico, ya que al acudir al hospital pensaba que era una gripe: "Fue un guantazo tremendo. Hace un mes empecé a hablar porque se me hinchó la garganta, la tuve fastidiada", contaba.

Los momentos más duros de la enfermedad

Nacho Palau ha explicado que perdió la voz a causa del tratamiento de quimioterapia y que sintió "empatía" con el intérprete de Amante Bandido de cuando lo sufrió él: "Me he dejado llevar porque es una enfermedad tuya, aunque haya gente a tu lado. Es dolor, impotencia, ves sufrir a los que quieren ayudarte y tú estás de mala leche. He llorado mucho", confesaba, añadiendo que en algún momento estuvo a punto de tirar la toalla, "tuve un día que bueno, dije ‘no puedo más. Que se termine esto, me lleve por delante y no quiero saber nada’, no podía", pero su fuerza y sus hijos le hicieron remontar.

El artista ha asegurado que ha pedido "mucho perdón por pagarla con los demás" durante el transcurso de su enfermedad. "Ha sido dura para la gente que está cerca de mí, ha sido muy duro, se pasa mal, no ha sido fácil, verte estropeado, con dolores constantemente, pruebas… Soy un tío que puedo con todo y verse tan vulnerable era horrible", recordaba. Lo peor era que su madre estaba pasando por lo mismo: "Se fue a vivir con mi hermana, porque dos enfermos en casa… Mi madre está bien, el tratamiento la dejó machacada para la fortaleza que la caracteriza", contaba.

Su relación con Miguel Bosé y el apoyo de sus hijos

Nacho ha desvelado que, desde un primer momento, Miguel Bosé siempre ha estado ahí en todo este proceso: "Hemos llorado juntos", confesaba. "La primera llamada fue muy emotiva. Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara. Que me cuidara y alimentara bien y que no me preocupara de nada más", relataba. Y es que, a pesar de la separación, el amor sigue ahí: "Lo quiero mucho".

De hecho, el intérprete ha sido uno de sus apoyos, al igual que también lo han sido sus hijos de una manera incondicional: "Lo han llevado muy bien, con mucha naturalidad. Se lo expliqué tratando de quitarle importancia. Lo único malo es que mi madre también lo había pasado recientemente (el mismo cáncer de pulmón). Pero lo han llevado bien los cuatro", explicaba. Además, Cristian Villela, su actual pareja, ha estado ahí en todo momento, a pesar de haber sido un año también complicado para él, ya que falleció su abuela y una amiga de cáncer, tal y como contaba Nacho.

En cuanto al proceso judicial que emprendió en su momento, Nacho ha desvelado que continúa en pie: "No lo he parado, porque una cosa no quita la otra. No puede ser que por la inmadurez de los mayores se separen unos hijos que no tienen culpa de nada. Me siento igual de responsable que Miguel. Las leyes se tienen que poner a la altura del momento en el que están", sentenciaba.