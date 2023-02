Así ha cambiado la relación de Miguel Bosé y Nacho Palau desde que éste anunciara que padecía cáncer hace 6 meses

Loading the player...

Este sábado, Nacho Palau reaparece en televisión seis meses después de anunciar que padecía cáncer de pulmón. Paz Padilla será la encargada de entrevistar al exconcursante de Supervivientes en el plató de Déjate querer. El escultor contará por fin cómo se encuentra de la enfermedad que le detectaron en agosto de 2022 al regresar de Honduras. En el avance del programa, Nacho ha confesado "que sentía que tenía que darle un poco de voz a toda la gente enferma". Palau también desvelará cómo reaccionó su ex, Miguel Bosé, cuando le comunicó la dramática noticia: "Me dijo que estaba ahí, que no me preocupara". Lo cierto es que la relación entre ambos ha experimentado un gran cambio en los últimos meses. ¿Te gustaría escuchar al cantante cómo ha hablado esta misma semana de Nacho Palau? Le dedica unas bonitas palabras tanto a él, como a su actual pareja, Cristian Villela. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

