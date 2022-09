Nacho Palau celebra su 50 cumpleaños lleno de optimismo en plena lucha contra el cáncer

Nacho Palau está pasando una de las etapas más difíciles de su vida. En plena lucha contra el cáncer de pulmón que padece, el exconcursante de Supervivientes reaparecía el pasado jueves, 15 de septiembre, por su 50 cumpleaños -coincidiendo en fecha y año de nacimiento con la reina Letizia-, con un mensaje muy optimista. Y es que, el escultor está sacando las fuerzas que lleva por dentro para vivir su enfermedad de la mejor forma posible y con mucha positividad. En estos momentos, uno de sus mayores apoyos -además de su familia- es su novio, Cristian Villela, que está a su lado de manera incondicional en este duro periodo de tratamiento para vencer la enfermedad.

VER GALERÍA

Cristian Villela, el gran apoyo de Nacho Palau durante su enfermedad

El ex de Miguel Bosé ha agradecido todos los mensajes de felicitación que no ha parado de recibir en estos días. Y lo ha hecho compartiendo con sus seguidores un emotivo vídeo -hecho por su club de fans-, que recopila los momentos vividos durante este año, y al que le acompañaban unas esperanzadoras palabras: "Estoy invadido de tantos mensajes y muestras de cariño! De verdad que no tengo palabras…Muchas gracias a todos y estaros tranquilos que salimos de esta. Un beso enorme y de nuevo millones de gracias", escribía Nacho Palau. Además, el escultor quiso mostrar cómo vivió su 50 cumpleaños: en su casa, rodeado de los suyos y con una tarta -de yema tostada- en la cocina, soplando las velas con el número 50.

VER GALERÍA

Nacho Palau declara su amor a Cristian Villela tras anunciar que tiene cáncer de pulmón

También, Nacho Palau hizo públicas algunas de las felicitaciones que le habían llegado, como la de Jara Dominguín, sobrina de Miguel Bosé. Sin embargo, de todas las que recibió, había una muy especial: la de su novio Cristian Villela, su mayor apoyo. Su pareja quiso ser de los primeros en mandarle uno de sus regalos en forma de mensaje, con unas románticas y emotivas palabras: "Hoy está de cumpleaños mi persona favorita por valiente, estoico y divertido y ser un padrazo. Siempre a tu lado", escribía el chileno de 52 años en su perfil público, con una imagen de estos días atrás, en la que aparecían los dos, tranquilos y sonrientes, en la playa.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las primeras palabras de Nacho Palau tras la sentencia de su juicio con Miguel Bosé

Cristian Villela: el amor y el apoyo de Nacho Palau

Fue en Supervivientes cuando el ex de Miguel Bosé dio a conocer la relación que mantenía con Cristian Villela, con el que lleva saliendo dos años. Desde un principio, la pareja decidió llevar su amor de la forma más discreta posible y, a día de hoy, continúan de la misma manera. Tras el comunicado de Nacho Palau en su perfil público anunciando que padece cáncer de pulmón -la misma enfermedad que sufre su madre desde hace meses-, tanto el escultor como el chileno se han unido más que nunca. De hecho, es Villela el que acompaña a Palau al hospital mientras recibe el tratamiento. El novio del escultor se ha convertido en este tiempo en uno de sus mayores apoyos y en la persona en la que se refugia en sus peores momentos. De hecho, ambos aparecían por primera vez juntos en televisión para proclamar su amor a toda la audiencia y para mostrar lo unidos que están.