Nacho Palau, tras conocer que el Supremo no considera que sus hijos y los de Miguel Bosé sean hermanos: 'Es terrible'

Nacho Palau ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo que dicta que sus dos hijos y los dos hijos de Miguel Bosé no son hermanos, ya que "carecen de lazos biológicos". "Quiero compartir con vosotros este momento difícil.. Finalmente no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos, algo terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos", ha declarado el escultor valenciano.

Loading the player...

"No sé, tenía mucha esperanza, mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno... creo que para los tiempos que vivimos hay que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y yo creo que las leyes tienen que avanzar y ponerse al día", ha añadido.

Pese a que los cuatro niños convivieron bajo el mismo techo durante el tiempo que sus respectivos progenitores estuvieron juntos, el Supremo recuerda que esa circunstancia "no es suficiente". "El vínculo socio-afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación", señala. Añade también que, en caso de haber querido el reconocimiento de la paternidad de la expareja sobre los cuatro menores deberían haber optado por el cauce de la adopción mutua por el otro padre. "El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable", puntualiza la sala primera de lo civil en su texto informativo.

De este modo, se ha decretado que Tadeo y Diego, los dos hijos que tuvo el cantante a través de vientre de alquiler en Estados Unidos, y Telmo e Ivo, los otros dos del exconcursante de Supervivientes, concebidos mediante la misma técnica, no son hermanos. Aun así, la sentencia concluye que el rechazo de la solicitud de Palau no priva a los cuatro niños de sus derechos ni interfiere en su intimidad, siendo la opción más adecuada la de continuar relacionándose con quienes tengan un vínculo afectivo y cordial.

A finales de junio de 2013 Miguel Bosé hacía unas sorprendentes declaraciones. "No tengo dos hijos, tengo cuatro", dijo en una entrevista a la revista Shangay Express. "A los siete meses de nacer Diego y Tadeo llegaron otros dos mellizos, Ivo y Telmo. Muy poca gente lo sabía. Hasta ahora….", añadió. Cuatro años después, el cantante puso fin a su historia de amor de más de dos décadas con Nacho Palau. En 2018 el escultor interpuso una demanda a Bosé por la custodia de sus hijos y en octubre de 2020 se volvieron a ver las caras en el juzgado. En aquel momento la sentencia ya dictaminó que cada uno debía hacerse cargo de sus propios hijos biológicos, una determinación que ahora se repite. Tadeo y Diego, de 11 años, residen en México con el artista, de 67. Telmo e Ivo, que nacieron con siete meses de diferencia y ahora tienen 10 años, viven en Valencia junto a Palau.

El escultor ha conocido la decisión del Supremo tras haber sido tercer finalista en la pasada edición de Supervivientes y haber superado un cáncer de pulmón. "He tenido mis conversaciones con Miguel y sé que si a mí me pasara algo, él estaría ahí. Yo creo que sí se haría cargo de mis hijos", contó durante su enfermedad a la revista Diez Minutos. "Miguel ha estado muy pendiente de mí, le adoro", aseguró.