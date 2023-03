Lucía Dominguín desvela algunos secretos de su familia y recuerda al famoso actor que rompió el corazón a Miguel Bosé

La familia Bosé es una de las más conocidas del panorama nacional y ha cubierto horas y horas en las parrillas de televisión durante años. Los propios miembros también han hablado sobre ellos mismos, aunque nunca se ha llegado a revelar todo. Ahora, en esta ocasión, ha sido Lucía Dominguín la que se sentaba este viernes en el Deluxe para desvelar algunos secretos de la familia relacionados con su hermano Miguel Bosé, además de contar cómo es su relación con él, con quien estuvo durante nueve años sin hablarse, tal y como ha asegurado.

La vida amorosa del cantante siempre ha sido un misterio, sobre todo por la máxima discreción que han tenido sus parejas. Por ejemplo, la relación de 26 años con Nacho Palau saltó a la palestra cuando estos rompieron y el escultor llevó al cantante a los tribunales para solicitar la filiación de los hijos. Sin embargo, esta vez se hemos conocido algunos detalles más de la vida privada del artista gracias a Lucía Dominguín, que ha desvelado que su hermano tuvo un romance fallido con un conocido intérprete español. "¿Te consta que un famoso actor español le partió el corazón a tu hermano Miguel Bosé?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez a Lucía Dominguín, mientras se sometía al polígrafo. La hija de Lucía Bosé respondía que no, pero la máquina determinaba que mentía, por lo que ha acabado confesando que sí tenía constancia de esa historia.

Dominguín ha revelado que en su familia estaban "todos enamorados" del actor que conquistó en su día el corazón de Miguel Bosé. "Yo adoraba a esa persona, es muy especial y aún le adoro, le veo y se me cae la baba", comentaba Lucía Dominguín, despertando los murmullos entre los allí presentes. Aunque Lucía no ha querido dar el nombre del susodicho, entre los colaboradores ha rondado uno: "¿Es uno que empieza por Toni? Yo lo he visto en casa de Miguel. Iba con mi segunda mujer y bajaban los dos (Miguel y el actor) en pijama", se atrevía a aventurar el tertuliano Jimmy Giménez-Arnau. Pero Jorge Javier Vázquez cortaba rápidamente el revuelo de nombres y se dirigía a Lucía: "Cuidado, que esto tiene que durar todavía muchos años y tú tienes que hacerte muchos polígrafos", zanjaba, ante la intriga del público y los colaboradores. Además, la invitada también ha confirmado que fue testigo de la relación de Miguel Bosé y Ana Obregón.

Nueve años sin hablarse con su hermano

Entre los secretos que Lucía Dominguín ha desvelado de su familia, hay varios que han destacado, como cuando le han preguntado si estuvo nueve años sin hablar con su hermano y ella ha respondido afirmativamente. "No voy a contar el motivo", aclaraba. "El paso para reconciliarnos lo di yo y fue todo muy bien", continuaba diciendo, sin querer dar más detalles de aquella etapa.

En cuanto a sus padres, la empresaria ha resaltado el temperamento de Lucía Bosé por las infidelidades de su padre, y ha contado que su madre dormía con una escopeta a su lado y los cartuchos en el cajón de la mesilla: "Yo estaba en casa cuando mi madre encañonó a mi padre (Luis Miguel Dominguín) con una escopeta cargada amenazándole con dispararle si se atrevía a llevarse a los niños de su lado", se sinceraba. La actriz también ha revelado que su madre les echó de casa a ella y a su hermano en más de una ocasión: "Era por las riñas. Luego no se preocupaba porque sabía que estaríamos bien", aseguraba.