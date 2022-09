Lucía Dominguín recuerda cómo afrontó el fallecimiento de su hija Bimba Bosé: 'No me podía levantar' La modelo perdió la vida víctima de una cáncer a los 41 años en enero de 2017

Lucía Dominguín se ha convertido en una de las personas más notorias de la familia Bosé. Ha pasado de ser la hermana más anónima del cantante a una de las más queridas por la audiencia -será concursante en Pesadilla en el paraíso-. Una vez más, Lucía se ha abierto en canal y ha hecho un repaso a su infancia y a su vida, lo que le ha llevado a recordar a su hija Bimba Bosé, fallecida en 2017. La hermana de Miguel Bosé ha desvelado cómo afrontó su muerte -a los 41 años y a causa de un cáncer de mama-, momento en el que tuvo que aislarse para encontrar la paz dentro de la profunda tristeza que tenía por el fallecimiento de su hija.

Pocas han sido las veces que la hermana de Miguel Bosé ha hablado con tanta claridad respecto a esta pérdida tan dolorosa. Pero esta vez, al ser preguntada por cómo se supera la muerte de un ser querido, en este caso, de una hija, Lucía Dominguín ha respondido con mucho dolor en su corazón, pero con paz: "Sales adelante con apoyo, con entendimiento. Fui capaz de darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar, era imposible. Al darle la vuelta te das cuenta que lo que ha ocurrido es una cesión de amor que te ha dado tu propia hija, el tiempo que te ha dado para que entiendas lo que es la propia vida", explicaba con pena.

"El amor más puro, del amor venimos, somos amor y vamos hacia el amor", confesaba y reflexionaba Lucía Dominguín, haciendo el esfuerzo por no romperse y profundizando en lo que sintió en esos momentos tan duros. Y añadía: "Desde entonces no me he permitido estar en pena, ni sentirme culpable de nada o de si esto está aquí o allí. No me lo puedo permitir, porque tengo tres hijos más, dos nietas, mis amigos... Y esa mujer que está ahí (refiriéndose a una imagen de Bimba) es un espectáculo y he tenido la suerte de ser su madre", se sinceraba emocionada, cubriéndose bajo la máscara con la que había aparecido, ocultando las heridas las heridas que se había hecho en el rostro cogiendo espárragos en el campo.

Además, Lucía Dominguín también ha hablado sobre su hermano y su expareja, Nacho Palau, y la ruptura de la relación: "Me entristeció mucho la separación porque Nacho es un gran tío, pero eso no quiere decir que mi hermano, Miguel, sea el malo de la película. Son cosas de pareja en la que no te puedes meter", señalaba la invitada, añadiendo un comentario acerca de los hijos de su hermano y el escultor: "Esos niños se han criado juntos, y juntos se van a mantener. Están mucho más tiempo unidos de lo que yo estaba con mis hermanos, y nuestro vínculo es tremendo. Esos niños se adoran", terminaba explicando Dominguín.