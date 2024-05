Nacho Palau, destrozado por la muerte de su madre a los 76 años a causa de un cáncer

Nacho Palau está pasando por un durísimo momento al tener que despedirse de su madre, Lola Medina, que ha muerto los 76 años, víctima de un cáncer, según ha comunicado el que fuera pareja de Miguel Bose en sus redes sociales. Tras contar que él mismo había sufrido una recaída en el cáncer que pacedió y que creía superado, ahora esta misma enfermedad le ha casusado la muerte a su madre. Lola se enfrentó hasta en dos ocasiones al cáncer. El tratamiento al que se sometió la segunda vez, la djó postrada en una silla de ruedas. Su hijo, durante su última entrevista en el programa ¡De Viernes!, Nacho aseguró que su madre "estaba fatal".

A través de sus redes sociales, el que fuera la pareja del cantante Miguel Bosé ha querido comunicar el fallecimiento de su madre con una fotografía de ella y junto al siguiente texto: "Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido", ha escrito el escultor.

Postrada en una silla de ruedas

Después de haber superado en un primer momento un cáncer de pulmón, Lola Medina tuvo que hacer frente de nuevo a esta enfermedad. Tras someterse a radioterapia para intentar vencer a la enfermedad, la madre de Palau acabó con parálisis y sentada en una silla de ruedas. Una enfermedad que toca muy de cerca a Nacho. Fue el verano pasado cuando el escultor comunicaba que había vuelto a tener una recaída. A principios del mes de noviembre del 2023, Nacho Palau fue operado de “metástasis inguinal y otra vez de pulmón”, una enfermedad que ya parecía haber superado hace ocho meses. “Estoy mejor, pero todavía no sé si estoy limpio o no, si voy a pasar de nuevo por quimioterapia y radioterapia. Estoy cansando, no he tenido descanso desde hace dos años desde que salí de Supervivientes, que para mí fue un cambio de vida... No he parado…”, confesaba aún con el susto en el cuerpo por la incertidumbre de no saber cómo va a avanzar en su cuerpo el cáncer.

Su madre fue su gran apoyo

Lola Medina fue uno de los grandes apoyos de Nacho Palau. Madre e hijo vivieron la enfermedad de forma simultánea y era el exconcursante de Supervivientes el que aseguraba que su madre estaba “fatal”, que la enfermedad le había “pegado duro”, aunque confirmaba que Lola tenía una fortaleza que le animaba a llevar la situación lo mejor posible. Ahora, roto de dolor, se despide de ella.