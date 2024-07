Ricky Martin responde a los rumores sobre una relación con Nacho Palau

Desde que Ricky Martin rompiera su matrimonio con Jwan Yosef son muchos los fans que desearían volver a ver al artista enamorado. El cantante puertorriqueño está en España como parte de su gira Live 2024 y a uno de sus conciertos en A Coruña acudió Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, con quien mantiene una buena amistad, que viajó desde Chelva (Valencia) para poder ver al músico en directo . Al parecer y según reveló José Manuel Parada se encontraron entre bambalinas después del show y estuvieron muy cariñosos. Este gesto hizo que comenzaron a surgir las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, ahora que ambos están solteros.

© GTRES

Ricky Martin y Nacho Palau son buenos amigos desde hace décadas y cabe destacar que el artista de La mordidita es padrino de Tadeo, uno de los cuatro hijos de Nacho Palau y Miguel Bosé, lo que demuestra la buena relación entre ambas familias. No obstante, Ricky ha querido poner fin a esos rumores después de ver una publicación en el programa de habla hispana En Casa con Telemundo que les relacionaba. "Nada más lejos de la realidad", escribió. "Solo podemos reírnos de esto", añadió con varios emojis riéndose a carcajadas. El escultor ya se pronunció acerca de estos rumores y también nego cualquier tipo de relación que no fuera una amistad

Ricky Martin continúa con sus múltiples conciertos en España, y confiesa que ha quedado "hechizado" por la belleza del país. Además, le acompañan sus hijos, los mellizos Valentino y Matteo, de 15 años, que han disfrutado de todos sus espectáculos. Sin embargo, los pequeños Lucía y Renn, de cinco y cuatro años son demasiado pequeños para asistir a los espectáculos. Estos dos niños son fruto de la relación que mantuvo con Jwan Yosef. A raíz de su separación, ambos señalaron que seguirían siendo familia. "Tenemos dos hijos que criaremos juntos”, afirmó Ricky, destacando su compromiso con una relación armoniosa de copaternidad. El cantante de Livin' La vida Loca explicó que la decisión de separarse no se tomó a la ligera: “Esto no sucedió por casualidad. Hemos estado planeando esta situación desde hace mucho tiempo: antes de la pandemia”. Después de mucho tiempo de reflexión, finalmente decidieron que separarse era la mejor opción.

© nachopalau

Por su parte, Nacho Palau también disfruta de su soltería, pero no de la paternidad compartida del modo que le gustaría. El escultor valenciano acaba de demandar a Miguel Bosé por no dejarle ejercer su papel de padre. Durante los años que duró su relación tuvieron dos hijos biológicos cada uno y un juez determinó que pese a que cada aunque cada uno viviera con su propio padre, los cuatro deberían de pasar juntos las vacaciones juntos, con cada padre durante el tiempo estipulado, pero no ha sido así. El escultor le ha llevado nuevamente a los tribunales porque lo único que desea es poder disfrutar de sus vacaciones con los cuatro menores, como dicta la sentencia judicial.