Nacho Palau desvela cómo fue el encuentro con Miguel Bosé y deja una puerta abierta a la reconciliación

Lo que parecía imposible que sucediese, se ha convertido en realidad este verano. Y es que, Nacho Palau y Miguel Bosé han protagonizado el reencuentro de las vacaciones. El escultor y el cantante, que fueron pareja durante 26 años, han pasado juntos unos días de desconexión en Mallorca al lado de sus cuatro hijos, el pasado mes de julio. Los pequeños han podido disfrutar de sus hermanos, lo que ha hecho entrever que las tensiones que había entre los padres se han suavizado. Ha sido el propio Nacho Palau quien ha contado con todo detalle cómo ha sido ese encuentro entre los dos y lo que ha supuesto para los niños.

"El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos juntos ha sido maravilloso, otra cosa es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito", relataba Nacho Palau en La última noche. "Cuando nos reencontramos nos dimos un abrazo y un beso en la mejilla", contaba sobre aquel instante con su ex, Miguel Bosé, y continuaba diciendo, "durante estas vacaciones hemos recordado momentos muy bonitos, sobre todo momentos que vivimos junto a los niños".

¿Una puerta a la reconciliación?

Puesto que hacía tiempo que la pareja no se reencontraba de esta manera, la pregunta para Nacho Palau ha sido inevitable: "¿Puede llegar a ser algo? O, mejor dicho, ¿eres o puedes volver a ser el 'amante bandido' de Miguel Bosé?", le cuestionaba la colaboradora del prorgrama, Carmen Borrego. A lo que el valenciano respondía con cierta duda y media sonrisa en la cara: "¿De verdad? No lo sé, no lo sé. Porque no descartas", contestaba. Nacho Palau ha asegurado que esos días junto a él ha habido "cordialidad" porque "hay mucho cariño", destacaba. "La separación fue porque él tenía una forma de ser muy tajante, él estaba muy hecho, tenían que ser las cosas como él quería. Poco a poco te vas separando. No me veo en el punto de volver, todavía", señalaba, sembrando la duda entre los allí presentes.

A pesar de que el escultor ha evitado dar detalles de las conversaciones que mantuvo con el cantante, sí que ha dejado una puerta abierta a la reconciliación: "Nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir al otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él", reiteraba de nuevo. En cuanto a cómo se lo tomaron los hijos, Nacho Palau ha desvelado que le preguntaron sobre ello: "Los niños me preguntaron si íbamos a volver a estar juntos y les respondí que de momento la cosa va tranquila", contaba.

A finales de 2018 se conocía la ruptura entre Nacho Palau y Miguel Bosé. Desde entonces, algunos de los reencuentros que han tenido han sido en los tribunales. Sin embargo, tras la enfermedad del valenciano, la relación de los dos cambió de rumbo. El intérprete de Si tú no vuelves se preocupó por él, incluso tuvieron llamadas telefónicas. Estas vacaciones no han hecho más que confirmar que ambos quieren el bien común para sus cuatro hijos, Diego, Tadeo, Ivo y Telmo.