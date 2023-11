Así es la vida actual de Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé: volcado en sus hijos y recuperándose del cáncer

Loading the player...

Este lunes, se estrena en Telecinco la serie Bosé y hay muchísima expectación por conocer qué capítulos de la vida personal del artista se abordan. Uno de los personajes que aparece en la ficción es el de Nacho Palau, quien mantuvo una relación con Miguel Bosé durante más de 25 años. Fruto de la cual vinieron al mundo cuatro preciosos niños: Tadeo, Ivo, Telmo y Diego.

Este último año, precisamente, no ha sido nada fácil para el escultor valenciano. Al cáncer de pulmón que le detectaron cuando llegó de Supervivientes en julio de 2022 hay que sumarle el duro revés judicial que sufrió el pasado mes de mayo en el Tribunal Supremo: "Quiero compartir con vosotros este momento difícil… Hoy finalmente no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos, algo terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos". ¿Cómo es la vida actual de Nacho Palau? ¿Cómo afronta el estreno de la serie? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

