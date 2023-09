Nacho Duato abre su corazón para hablar de amor y de Miguel Bosé

La pasada semana se estrenó la docuserie Bosé renacido, en la que se repasan algunos de los momentos más relevantes en la ámbito más personal del cantante Miguel Bosé. En total, cuatro episodios en los que los espectadores podrán descubrir el lado más íntimo y desconocido del artista. Entre los asuntos que trata la producción se encuentra el supuesto romance que Bosé habría tenido con el bailarín Nacho Duato a principios de los 80. Un asunto del que el propio coreógrafo ha querido hablar abiertamente coincidiendo con este estreno.

En una entrevista en Hoy por hoy, el matinal que presenta Àngels Barceló en la Cadena SER, Duato reconocía no haberse enamorado en ningún momento de su vida: "No, me he encaprichado un poquito. Ahora, con lo de la serie de Miguel Bosé: "Es todo una idiotez, todo lo que ponen ahí, no es nada verdad", ha asegurado tajantemente. El bailarín negaba después haber tenido una relación de amor con Miguel Bosé, como se creía. "No, no, nunca hubo nada; con Miguel era porque éramos muy guapos y nos encantaba ir por ahí los dos chuleándonos", decía, para añadir cuál es su situación actual con el cantante: "Ahora nos queremos como personas mayores".

No cree en el amor

Nacho Duato reconoce no haberse enamorado nunca de Miguel Bosé, "ni de nadie": "No creo en el amor con otra persona, no lo creo. Yo creo que a mí no me aguantarían, y yo menos a los demás", reconocía el coreógrafo en los micrófonos de la Cadena SER.

Bosé renacido, la docuserie

En el documental, supervisado por el artista, Bosé reconoce que no ha tenido suerte en el amor: "Nunca se alineaban los planetas". Sobre Nacho Duato se habla extensamente en el segundo capítulo de esta serie, en el que el cantante confiesa por primera vez que le dedicó a él la canción Te amaré. Miguel Bosé y Nacho Duato habrían tenido una aventura entre finales de los años 70 y principios de los 80. Oficialmente, estaba saliendo con Ana Obregón. Ahora bien, esto no habría impedido que cantante y bailarín se enamoraran al coincidir en el cuerpo de baile.

Según se cuenta en la serie, era 1979 cuando la pareja habrían decidido dejarlo todo atrás y marcharse a Nueva York a estudiar danza. Pero una escuela muy prestigiosa de Estocolmo habría fichado a Nacho y éste no quiso dejar pasar la oportunidad. Le dijo que le acompañara, pero Miguel no podía abandonar toda una carrera y aquí se separaron sus caminos.

Sobre su presencia en la serie Nacho Duato, en declaraciones a Europa Press, lamenta que no se hayan puesto en contacto con él para verificar que lo que se explica fuera totalmente cierto: "Han escogido un actor que no se parece nada a mí, han usado mi nombre y se han inventado un poco la historia". Gabriel Guevara, el hijo de Marlene Mourreau, da vida al bailarín en la producción de Movistar +.