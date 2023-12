Novedades sobre el robo a Miguel Bosé en su casa de México: detienen a cinco personas relacionadas con el asalto

Fue uno de los episodios más angustiosos e impredecibles de su vida, pero ahora Miguel Bosé puede respirar un poco más tranquilo. Este viernes se conocía que cinco personas han resultado detenidas en relación con el asalto a la casa del artista, ocurrido el pasado 18 de agosto en Ciudad de México. Cuatro meses y doce días después de los hechos, las pesquisas de los agentes daban por fin resultado para esclarecer lo que fue un auténtico robo de película.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la capital azteca ha informado del arresto de un grupo criminal relacionado con este tipo de delitos, de nacionalidad extranjera y que se caracterizan por utilizar automóviles de alta gama para transportarse. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia, que "continuará con las investigaciones y determinará su situación legal", señalan en un comunicado que recoge Europa Press.

Desde las autoridades ha explicado que la operación policial se centró en el seguimiento durante meses a vehículos en diferentes ubicaciones de Ciudad de México, coches que "eran utilizados por los presuntos autores para llevar a cabo diversos atracos". De esta forma se identificó a un sujeto llamado Rolando 'N' y, en una primera acción que tuvo lugar en la noche del 28 de diciembre, lo atraparon junto a su acompañante Joel Steven.

"Ante la sospecha razonable se decidió actuar de forma preventiva, encontrando un arma de fuego, un cargador, seis cartuchos calibre 38 especial, además de 300 dosis de una sustancia con las características de la cocaína, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, así como mazos, cuerdas, cinceles, guantes, pinzas, desarmadores y herramientas", ha señalado Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Por último, aseguran que dicha banda también habría actuado "en los estados de Veracruz, Puebla, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León". Sobre la desagradable experiencia que vivió el pasado verano, el propio cantante relató que diez sujetos encapuchados irrumpieron en su domicilio de la lujosa urbanización de Interlomas, mientras él se encontraba en el interior con sus hijos. "Fue muy estudiado y milimetrado", contó al rememorar el suceso.

"Estábamos ya dormidos y los niños estaban haciendo una 'pijamada' con un amiguito. Eran sobre las 20:30 horas y, de repente, me despierta alguien, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado", recordaba Miguel Bosé en septiembre durante una entrevista en El Hormiguero. Durante el robo, que estaba dirigido por una mujer, no hubo violencia física a excepción de algunos empujones entre ellos e insultos hacia él.

"Les pregunté: '¿Qué queréis?', y me dijeron que querían todo lo que pudieran llevarse de valor", narró. Fue tras guiarles hasta las cajas fuertes, donde cogieron todo el dinero en efectivo que había, cuando el jefe del clan reconoció a Bosé: "Se quitó la máscara y me dijo: 'yo soy tu fan'", explicaba el artista sobre ese momento tan surrealista. Entonces, tuvo la sensación de que "no iba a pasar nada" y le entró "más tranquilidad".

Reveló también que les juntaron a todos en una habitación donde les ataron y les taparon durante más de dos horas, en las que estuvieron completamente inmovilizados y controlados por un hombre. "Le dijo a mis hijos que no se preocuparan, que a papá no le iba a pasar nada ni a ellos tampoco". El mismo individuo fue quien quitó primero las cuerdas a Tadeo para que después el jovencito desatara al resto, incluido su padre. Posteriormente, cuando los asaltantes se marcharon, la casa estaba patas arriba y media hora después llegó la policía.

