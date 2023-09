Miguel Bosé reaparece en España y deja claras sus intenciones tras el robo sufrido en México

Nada ni nadie tiene la capacidad de frenarle y eso es algo que ha ido demostrando a lo largo de sus años, tanto en su adolescencia cuando despuntó como cantante saltándose todos los cánones como ahora que continúa dando mucho de qué hablar. A pesar de la terrible experiencia que Miguel Bosé y sus hijos vivieron hace unos días en su residencia de México cuando fueron asaltados y retenidos por un grupo de diez personas, el cantante ha decidido continuar con su vida y tras confirmar que no piensa abandonar el país azteca, ha viajado a España para presentar en el FesTVal de Vitoria el documental Bosé Renacido en el que ofrece en cuatro capítulos un repaso por su vida.

Dispuesto a dar a conocer su lado más misterioso, incluido su papel como padre, este nuevo documental parecía ser una asignatura pendiente en la vida del cantante o una espinita clavada difícil de sacar que ahora, por fin, ha visto la luz. "Era importante hacer este documental, porque para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa y eso significa resolver cosas, quedar en paz. Es un ejercicio de catarsis", explicaba el cantante.

Consciente de que levanta pasiones, pero también aversión, Miguel ha convertido este documental en su 'gran confesión' y ha decidido "sanar" aquellas heridas que no le dejaban continuar avanzando en su vida y para ello ha decidido "deconstruirse", porque "tenía mucho espacio ocupado, mucho peso del pasado y no podía seguir adelante". "Ahora me siento pleno, es el gran mérito de este documental. Es como si tuviera el disco duro lleno y he tenido que formatear para reconstruir este Bosé. Me he vaciado los bolsillos el corazón y la cabeza. Estoy libre" añadía el artista.

Bosé, que desde el rodaje de documental ha perdido 23 kilos y asegura estar pasando por un proceso gripal que le impide dar salida a las numerosas entrevistas posteriores a la presentación del documental, no ha querido pasar por alto en esta "recapitulación" de su vida a sus hijos, quienes, en mayor o menor medida, también han tenido que asimilar la popularidad de su padre.

"A mis hijos no les he explicado quién es su padre, lo han ido descubriendo ellos. A partir de hace sólo un par de años, quizá tres, han empezado a descubrir mi música también porque en el colegio los maestros, los alumnos y las madres empiezan a decirle a sus hijos: pregúntales a Diego y a Tadeo tal cosa de su padre. Pero a ellos les da igual", revelaba el cantante, admitiendo a su vez que había logrado dar la espalda al grupo de WhatsApp de los padres. "¡Ni loco! Ni aunque me paguen. Una de las cosas que he ganado con el tiempo es la lucidez y tengo a una persona encargada de llevar ese coñazo" señalaba el cantante entre risas.

Miguel, quien admitía que, si volviera a nacer elegiría la misma vida, con todo lo bueno y lo malo que le ha dado, también acabó hablando del robo en su vivienda, aunque es algo que parece haber dejado en manos de la justicia y está tratando de olvidar. "Nada hace que me vaya de México, es mi segunda patria, me adoran, me quieren mucho. Lo que ha pasado es una desgracia; una terrible aventura que le puede pasar a tantísima gente. Mientras mis hijos estén creciendo ellos van a decidir el lugar donde quieren estar y mi deber es acompañarlos, y ellos quieren estar ahí porque ahí están sus amigos", terminó declarando Bosé, quien espera que sus hijos se decanten por una profesión diferente a la suya.