Miguel Bosé recuerda la tormentosa relación que mantuvo con sus padres

La realidad supera con creces cualquier ficción". Así define Miguel Bosé la tormentosa relación que mantuvo con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. El artista, de 67 años, ha recordado los momentos más duros de su existencia en una entrevista concedida a Telecinco tras el estreno de Bosé, un biopic autorizado sobre su vida. "Cuando mi padre dice en la serie que yo no era deseado, que era una frustración, que era un fraude, que no era digno de ser el heredero de llevar ese apellido... todas esas cosas me las dijo... todo eso sucedió, sucedió, esas cosas me las dijo, me las dijo, pasó, pasó", ha declarado el cantante de éxitos como Linda, Sevilla o Morena mía.

"Tengo lo peor de mi padre que es el mal genio, el mal carácter. Tengo la torería también, que como decía mi abuelo Domingo ser torero no es solo una profesión es una actitud en la vida", ha añadido Bosé sobre la herencia que le ha dejado el diestro.

Pese a todo lo vivido, padre e hijo llegaron a reconciliarse con el paso del tiempo, según ha contado Paola Dominguín en plató. "Quizás mi padre quería proteger a su hijo y por eso quería hacerle tan macho. Cariño yo creo que ha habido siempre y después tuvieron una relación de adultos", ha reflexionado la hermana de Bosé.

Lo que más ha llamado la atención es conocer que la relación del cantante con su madre, Lucía Bosé, tampoco era fácil. Tan parecidos y a la vez tan diferentes, estuvieron diez años sin hablarse. Retomaron el contacto en 2013, tras el nacimiento de Diego y Tadeo, los dos hijos del artista, pero desgraciadamente la italiana falleció en 2020 víctima del covid. "Lo peor de mi madre es innumerable, innumerable. Mi padre tenía cosas muy malas, pocas y muy fuertes, y mi madre tenía cosas muy molestas, no tan malas, pero sí muy molestas, muy coñazo. Eran dos personas magníficas, pero era difícil sobrevivirles, muy difícil", ha manifestado el cantante.

Paola, por su parte, ha dado su opinión sobre la relación que existía entre madre e hijo. "Se parecían mucho, en realidad. Tenían un carácter parecido y muy distinto, pero yo creo que se necesitaban, mi madre ha ayudado muchísimo a Miguel, ha estado muy pendiente de él durante toda su carrera y Miguel la ha cuidado como no hizo mi padre", ha dicho emocionada.

Además, se ha pronunciado sobre el distanciamiento que tuvieron y su posterior reconciliación. "Me ha sorprendido, yo ya no me acordaba, pensaba que habían estado dos o tres años sin hablarse, pero no me extraña que hayan sido diez, son muy cabezotas los dos, muy cabezotas. Tanto monta, monta tanto", ha bromeado. Tras la llegada de Diego y Tadeo, las aguas volvieron a su cauce. "Para Miguel era muy importante que sus hijos tuvieran una abuela, tener la presencia de la abuela, a parte, que era un personaje. ¿Tú sabes lo divertido que era tener una abuela con el pelo azul?", ha destacado Paola.

Bosé también se ha sincerado sobre la muerte de su padre. "Al principio generalmente uno no se da cuenta de que se ha ido, de que ha muerto... si Luis Miguel Dominguín es inmortal, ¿cómo que se ha muerto?", ha manifestado. El torero murió el 8 de mayo de 1996 y el cantante se enteró de la triste noticia en Francia, donde estaba rodando una película. "Cuando ya te topas con la realidad entras en shock y te das cuenta de todo lo vivido... esa primera parte de la vida que fue compensada por fin y durante mucho tiempo esa cosa, ese vacío, que una punzada va haciéndose cada vez más grande y va ocupando cada vez más espacio y se hace desolador, angustioso, no te deja respirar y de repente se va...", ha detallado el artista.

Esto mismo sintió cuando tuvo que despedirse de su madre. "Con mi madre pasó lo mismo, pero me ha pasado lo mismo con mis perros... Perdón papá, perdón mamá", ha añadido entre risas por la comparación.

Sobre este tema, Paola considera que "lo que te hace sentir mal cuando se mueren tus padres son las cosas pendientes" y cree que su hermano tenía "cosas pendientes" con su padre. "No sé qué cosas", ha aclarado. En cambio, "con mi madre no dejó nada pendiente porque era una persona con la que tenía una relación de día a día, se veían más a menudo". "El problema con mi madre fue que no pudo estar aquí porque ocurrió en la pandemia, en el confinamiento, y él estaba en Panamá".