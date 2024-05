Los gestos de cariño de Lucía y Paola Dominguín a Nacho Palau tras la muerte de su madre

Estuvieron juntos más de 20 años y su ruptura estuvo marcada por la separación física de sus respectivos hijos. Cuando Miguel Bosé y Nacho Palau pusieron punto y final a su historia de amor, el cantante se instaló en México con Diego y Tadeo y el escultor se quedó en España con Ivo y Telmo. Nacho inició entonces una batalla judicial. Quería ser el padre de los hijos de Bosé y también que Bosé fuera el padre de los suyos, sin embargo, el Tribunal Supremo no consideró que sus respectivos hijos fueran hermanos, ya que carecían de lazos biológicos. Pese a que los cuatro niños convivieron bajo el mismo techo durante el tiempo que sus respectivos progenitores estuvieron juntos, el Supremo dictaminó que esa circunstancia no era suficiente para establecer un vínculo legal de filiación.

Sin embargo, la familia Bosé nunca ha roto su relación con Nacho y sus dos hijos. Prueba de ello es la reciente visita de Lucía Dominguín al escultor y sus dos hijos, un reencuentro que se produjo a finales de abril, tan solo siete días antes del fallecimiento de Lola Medina, madre de Nacho. "¡Pedazo de sobrinos que tengo! Estos me van a cuidar, Ivo y Telmo. Gracias, Nacho por estos días de felicidad y bendiciones", publicó Lucía junto a esta foto en la que aparece abrazada a los niños, que ya tienen 12 años. "Gracias a ti por venir tan rápido. Siempre me das buenos consejos y mucho cariño. Te queremos, Lucía", respondió el escultor. "Un placer siempre", añadió Lucía.

Lucía siempre ha defendido que, pese a la sentencia del juez, los hijos de Nacho son sus sobrinos. "A esos niños los considero míos y de mi familia. Tengo muchos sobrinos, pero por parte de Miguel tengo dos sobrinos y por parte de Nacho otros dos", afirmó hace un año en el desaparecido Deluxe, de Telecinco. "Esos niños tienen una fuerza juntos que ningún juez ni nadie le va a quitar. Los niños de Miguel y Nacho se ven por zoom y juegan a través de internet. Tienen lazos muy fuertes entre ellos, nada los va a separar", aseguró.

Paola Dominguín, por su parte, también ha demostrado que su vínculo con Nacho sigue intacto a pesar de las circunstancias. La hermana de Miguel Bosé ha dado el pésame al escultor por la muerte de su madre. "DEP. Lo siento mucho, Nachito", ha escrito junto a un corazón.

Tras unos años muy convulsos, la expareja ha llegado a un acuerdo por el bien de los niños. Según contaron Lucía y Paola en Telecinco, los cuatro pasan juntos las vacaciones. "Lo bueno que han hecho ellos dos como padres es unirlos y que no tengan celos entre ellos. Cuando están con Nacho son hijos de Nacho y cuando están con Miguel son hijos de Miguel. Para Miguel, de corazón, que es lo que cuenta, tiene cuatro hijos. Esos niños tienen la parte de la vida de Miguel que es espectacular y la parte de pueblo y de sencillez, cuando se juntan, ahí no existe nada, no hay diferencias, y se dan un alimento entre ellos, a mí me parece fantástico", reflexionó Lucía.

Para Paola el mayor error fue llevar a juicio esta situación. "Nacho se equivocó, lo hubieran organizado mejor entre ellos. Por mucho que la ley diga una cosa, esos niños son hermanos", concluyó.