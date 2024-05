Avance de 'Hermanos': El miedo invade a los Eren tras la detención de Asiye, acusada de intento de asesinato

En el úlimo capítulo de Hermanos, Sarp se tropezaba y caía desde el primer piso del colegio tras una discusión con Asiye. El estupor de sus compañeros al verlo tendido en el suelo es máximo, y se acercan a socorrerlo mientras Yasmin insiste en que Asiye es la culpable de lo que le ha sucedido a su hermano. La joven Eren y Aybike aseguran que ha sido un accidente y que el jovem ha perdido el equilibrio al tropezarse con su propia mochila.

La maldición de 'Hermanos': Şevval descubre un gran secreto que pone en peligro su futuro

No hay tiempo que perder y Sarp es trasladado rápidamente al hospital. El chico tiene una hemorragia interna por la que tiene que ser intervenido. Por suerte, los médicos consiguen estabilizarlo, una noticia que alegra a todos. Por su parte, los Eren hacen lo posible para demostrar que Asiye es inocente y, pese a los intentos de Yasmin y Şevval que la han denunciado ante la policía para que vaya a prisión, la joven queda en libertad.

¿Sabías que dos actores de 'Hermanos' son pareja en la vida real y entre ellos hay 18 años de diferencia?

Una nueva táctica para lograr su objetivo

En el club, Akif está cansado del juego a dos bandas con Süreyya y le asegura que su relación va a cambiar por completo. Por este motivo, comienza a coquetear con Nebahat delante de ella e inicia un plan para que Yaman y Suzan se acerquen, lo que alejaría a su socio de la madre de Süsen dejándole el camino libre.

Para ello, el empresario provoca situaciones como encerrarlos juntos en el ascensor, que hacen que ambos se muestren cada vez más cercanos. Y, por supuesto, se las ingenia para que Süreyya sea testigo de las mismas. La mujer empieza a sentirse a amenazada y a ver en la jefe de cocina un serio peligro para su relación con el padre de Lydia.

¿Quién podrá más?

Las cosas no mejoran en casa de los Eren, donde la rivalidad entre Fatma y Şengül no solo no desaparece, sino que cada vez es mayor. La madre de Aybike y Oğulcan se presenta como candidata a un puesto como cocinera que hay vacante en el club, pero su sorpresa será mayúscula cuando descubra quién es su oponente para alzarse con el trabajo: nada más y nada menos que su suegra. Así, la madre de Orhan no desaprovechará la ocasión para sabotear a su nuera e intentar dejarla en ridículo.

Una extraña visita que lleva a un macabro descubrimiento

La mujer de Sado aparece en casa de Suzan preguntando por ella, pero no la encuentra allí. La mujer ve a Hilmiye y le da su teléfono para que se lo haga llegar a la madre de Ömer, pero esta lo pierde. La pareja de Ahmet comienza a buscarla albergando la esperanza de que esta pueda facilitarle algún tipo de información sobre el accidente que sufrieron antes de la boda. La jefa de cocina del club pide ayuda a Akif, quien, tratando de localizarla, descubre que el sicario ha sido asesinado en la cárcel.

Amor, celos, disputas y distanciamientos

Ömer y Süsen están atravesando uno de sus mejores momentos. En el colegio, los dos enamorados celebran de una manera muy romántica el aniversario de cuando les nombraron rey y reina del baile y comenzaron a salir. Más tarde, la joven volverá a sorprender a su chico en el club para animarlo. Juntos son la pura imagen de la felicidad, algo que Lydia no puede soportar ya que los celos la carcomen por dentro.

Decidida a poner remedio a la situación, la chica pide a su padre trabajo como camarera en el club para estar más tiempo al lado del joven Eren y acercarse más a él. Esto provocará nuevas peleas con la hija de Süreyya. Por su parte, Ayla está feliz al ver como su familia parece recomponerse. Berk y Elif se llevan a la mil maravillas, se quieren, se cuidan y se protegen... pero la alegría de la mujer no es completa ya que su hijo aún no ha podido perdonarla, a pesar de los esfuerzos de su hermana porque hagan las paces.

Una buena acción que acaba con inesperadas consecuencias

Aunque su relación no pasa por su mejor momento, Ömer se preocupa por Sarp y visita a su hermano en el hospital. Afortunadamente, el chico ya está fuera de peligro. Mientras charlan, las palabras del chico Eren, sin ninguna mala intención, hacen que el muchacho cambie su declaración asegurando que Asiye quería matarlo y consiguiendo que las cosas se compliquen.

Poco después, Yasmin, Şevval y Sarp, que ha pedido el alta médica voluntaria, se presentan en el Ataman con la policía para detener a Asiye por intento de asesinato. Este movimiento inesperado del hijo de Ahmet y su madre contra la joven hará que la familia Eren enfrente un gran miedo.

A pesar de que cuenta con el apoyo de los suyos, de Suzan y de Akif, nadie puede salvarla de ir a la cárcel. Porque, aunque el empresario trata de chantajear a la exmujer de Ahmet para que retiren la denuncia, no servirá de nada ya que, ahora, Şevval tiene algo muy potente para usar en su contra: el vídeo maldito.