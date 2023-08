Alina Boz (' No sueltes mi mano') vuelve a estar enamorada dos meses después de su ruptura

La vida cambia por completo de la noche a la mañana, si no que se lo digan a Alina Boz, cuya parcela sentimental ha dado un giro de 180º grados. La semana pasada, la protagonista de No sueltes mi mano, de 25 años, ocupaba los titulares de los medios turcos por su ruptura tras seis años de relación con su novio, el músico y actor Mithat Can Özer. Una noticia que sorprendía a seguidores y prensa otomana ya que lo que se esperaba es que los novios pasaran por el altar y no que separaran sus caminos para siempre. Ahora, la joven intérprete copa las portadas por todo lo contrario: vuelve a estar enamorada.

La protagonista de Paramparça: Vidas cruzadas ha comenzado una relación con el actor, guionista y director Umut Evirgen. Los rumores ya habían comenzado a sonar hace unas semanas y ha sido el propio protagonista quien ha confirmado la buena nueva compartiendo en su perfil una imagen junto Alina. En la instántanea se les ve en actitud cómplice con la artista subida en su espalda, pese a ser de noche, ambos lucen unas gafas de sol oscuras, aunque sus lentes no ocultan la felicidad que sienten.

Los actores están pasando unos días de vacaciones en las maravillosas islas griegas, aunque han preferido guardar en secreto el lugar exacto, junto al prestigioso fotógrafo turco Muhsin Akgün y su familia. El camarógrafo compartía en su perfil una imagen donde aparecía junto a su esposa y a la nueva pareja brindando con raki, un famoso licor de origen turco, al atardecer con la imponente puesta de sol sobre el Egeo de fondo.

Al día siguiente, subía una imagen de su familia paseando por las calles del idílico lugar junto a Alina y Umut. En la instantánea, que llevaba sobreimpresa la palabra 'kalimera', que significa 'buenos días' en griego, la bella actriz lleva cogida a la pequeña hija del fotógrafo de una mano, y, de la otra, a su nuevo amor.

Más tarde, Mushin Akgün volvía a compartir dos imágenes de los enamorados disfrutando de su incipiente historia de amor: una reflejaba una romántica estampa en la que se les puede ver abrazados sobre una roca mientras rompen las olas a sus pies. En la otra, en un bello contraluz, vemos a la pareja mirándose a los ojos mientras sus figuras se funden con la puesta de sol.

Al parecer, Umut Evirgen, de 33 años, llevaba tiempo interesado en conocer a la intérprete de Maraşlı. El guionista la empezó a seguir hace un tiempo en su perfil de redes sociales y comenzó a escribirla. En un principio, Alina hablaba con él a través de las plataformas, pero dejó de hacerlo para que, su entonces novio, Mithat Can Özer, no malinterpretara la situación, han apuntado desde el medio turco ABC Gazetesi.

La protagonista de Vatanim sensin rompía su relación con el cantante de Kara sevda hace dos meses aunque la noticia no trascendiera hasta la pasada semana. Después de que esto sucediera, Alina y Umut coincidieron durante unas vacaciones en Alaçatı, ciudad del Egeo situada en la costa oeste de Turquía, y ahí tuvieron un acercamiento. Después han continuado viéndose en Estambul y llevarían juntos alrededor de tres semanas, según la periodista turca Birsen Altuntaş.

Umut Evirgen está considerado en Turquía como un don Juan y en su historial amoroso aparecen nombres tan conocidos por el público español como Tuba Büyüküstün, una de las actrices turcas más populares en nuestro país por su trabajo en Suhan, La hija del embajador, Amor de contrabando o la exitosa serie de Netflix, Mi otra yo, con quien salió durante tres años; Melisa Şenolsun (Te alquilo mi amor), quien decidió romper su relación de un año con el director de Ben Bir Denizim tras descubrir que este seguía enviando mensajes a Tuba, o Serenay Sarıkaya, a la que conocemos por su participación en Şahmaran y Medcezir, y también por ser la exnovia del adorado galán Kerem Bürsin (Love in in the air).

Pese a la fama que le precede, Alina puede estar tranquila con su chico porque Umut ha confesado a su círculo cercano que lo que está viviendo junto a la artista es algo que no le había ocurrido nunca. "Esta vez estoy pasando por algo muy serio y diferente", ha dicho, según ha recogido el diario turco Takvim. Esta publicación ha llegado a afirmar que el director incluso estaría barajando la posibilidad de pasar por el altar con la estrella juvenil, que es todo un ídolo en Turquía.