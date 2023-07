Alina Boz, estrella de 'No sueltes mi mano' e ídolo juvenil en Turquía, rompe con su novio tras seis años de relación La intérprete salía desde 2017 con el actor y músico Mithat Can Özer

En España descubrimos el rostro angelical de Alina Boz con su papel en No sueltes mi mano, un drama con el que la actriz logró el éxito a nivel internacional. En la serie se metía en la piel de una joven bondadosa y luchadora acostumbrada a una vida acomodada. Situación que cambia de la noche a la mañana al morir su padre, momento en el que su madrastra la deja en la calle junto a su hermano autista. En la ficción, Azra lucha con uñas y dientes contra las circunstancias y, tras varias idas y venidas, termina con un final feliz en su historia de amor, algo que en la vida real no ha pasado ya que la artista, de 25 años, acaba de romper su relación de seis años con el músico y actor Mithat Can Özer.

La ruptura se habría producido después de que la bella actriz y el músico, 17 años mayor que ella, volvieran de unas vacaciones por Portugal, según ha informado el medio turco Gazete Magazin. Aunque la pareja puso fin a su noviazgo el pasado mes de mayo, la noticia no ha trascendido hasta ahora. Las razones que les habrían llevado a tomar la decisión de separarse estarían motivadas por el cansancio y las diferencias de opinión entre ambos tras seis años juntos, según ha apuntado la prestigiosa periodista turca Birsen Altuntaş. Por el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido la información.

La buena nueva que se esperaba de los ya exnovios era un anuncio de matrimonio ya que, en algunas fotos publicadas por Alina, la actriz había posado con un anillo que muchos habían interpretado como una señal de que la pareja se había comprometido. Incluso se llegó a decir que pasarían por el altar en 2027, aunque, finalmente, habría sucedido todo lo contrario y la intérprete de Love 101 y el cantante habrían decidido comenzar sus caminos por separado.

Alina y el intérprete del tema Kara sevda comenzaron a salir en 2017 de una manera muy discreta, algo que ha sido una constante durante sus seis años de noviazgo. De hecho, durante el rodaje de No sueltes mi mano, en 2018, dada la química con su compañero, Alp Navruz, surgieron rumores sobre un posible romance entre ellos. Nada más lejos de la realidad ya que el corazón de la protagonista de Paramparça: vidas cruzadas ya estaba ocupado por Mithat Can Özer, hijo de Sezen Aksu, conocida como la 'Reina del pop turco'.

Aunque ha tratado de llevar su historia de amor de una manera íntima, la vida de la actriz de Maraşlı, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores y es todo un ídolo en su país, siempre ha levantado interés en sus seguidores y no ha estado exenta de todo tipo de rumores y especulaciones en torno a su relación con el intérprete de Her Sey Asktan (Todo desde el amor), de 41 años.

No es la primera vez que se habla del punto y final de su noviazgo. Sin ir más lejos, a finales de enero de 2022 se especulaba con una ruptura entre la pareja y se apuntaba a los celos como el motivo de la misma. Una noticia que no solo no se confirmó sino que, pocos días después de los rumores, Alina y Mithat daban un paso más en su relación y decidían irse a vivir juntos. Los actores se mudaban a una casa en Zekeriyaköy, un tranquilo barrio ubicado en el distrito de Sarıyer, en Estambul, donde han vivido su amor ajenos a todo hasta ahora. Si es definitivo o si aún tienen algún capítulo juntos que escribir, solo el tiempo lo dirá.