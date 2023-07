Descubre al actor Barış Kılıç, que ha llegado a 'Pecado original' para poner en jaque a una de una de las protagonistas

Pecado original sigue liderando las audiencias de las sobremesas. Parte del éxito de la ficción turca radica en la cantidad de tramas que abarca, que hacen que el espectador se pegue a la pantalla para descubrir el destino de sus personajes favoritos, y en la continúa incorporación de nuevos rostros para que la historia no pierda interés y se refresque. Uno de los últimos en llegar y que promete dar mucho de qué hablar es Kaya Ekinci, interpretado por Barış Kılıç, un viejo conocido de Halit (Talat Bulut) que fue director en su empresa hace años y que ahora regresa a Estambul para ayudarle a resolver la crisis que sufre su negocio.

Pero lo que el marido de Yildiz desconoce es que no es esa la única razón de la vuelta de Kaya a la ciudad, sino que, detrás de la excusa laboral, también viene con cuentas pendientes y sed de venganza hacia una de las protagonistas: Enver (Sevaal Sam). En el pasado, la exmujer de Halit y el empresario no solo mantuvieron una relación, sino que estuvieron realmente enamorados. Pero a los padres de ella no les gustaba para su hija, Ender comenzó a trabajar en el Holding Argun gracias a su novio y, por ironías del destino, allí conoció a Halit y comenzó a salir con él, dejando al director con el corazón roto.

Una imagen vale más que mil palabras y el encuentro entre Ender y Kaya lo decía todo. La protagonista, siempre fuerte e imperturbable, no podía evitar mostrarse nerviosa, descolocada y vulnerable tras la vuelta de su antiguo amor a su vida tantos años después. ¿Tiene algo que ocultar o es que todavía está enamorada de él?

En un primer momento, ambos mantienen una relación tensa y distante para que nadie sospeche. Ender no quiere que Kaya se acerque a su hijo Erim, motivo por el que director cree que ese muchacho podría ser suyo, algo que su exnovia le aclara que no es así. Sin embargo, Ender reconoce a Caner (Barış Aytaç) que sí tuvo un bebé con Kaya al que dio en adopción. Después de varios tira y afloja, la coraza entre ambos ha acabado cayendo, incluso han llegado a fundirse en un apasionado beso tras una romántica cena... ¿retomarán Ender y Kaya su relación o los secretos que hay entre ellos volverán a separarlos?

Tras el misterioso personaje de Kaya Ekinci se encuentra el actor Barış Kılıç, un intérprete de gran reconocimiento en Turquía. El galán nació en 1978 en Arguvan, es un distrito de la provincia de Malatya en Turquía, aunque, con tan solo cinco años, su familia se trasladó a Estambul donde fijarían su residencia. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo sus pasos iban encaminados a un sector muy diferente, por lo que se matriculó en la facultad de Economía en la Universidad de Estambul.

Más tarde, el artista, de 45 años, se marchó durante un tiempo a Estados Unidos y, al regresar a su país natal, comenzó a trabajar haciendo diferentes anuncios publicitarios. Ese sería el comienzo de su carrera en la actuación, algo que él mismo ha reconocido en diferentes entrevistas que sucedió por casualidad.

Su debut en la interpretación tuvo lugar en 2004 con la producción Bütün Çocuklarım (Todos mis hijos). Ese fue el pistoletazo de salida y ya lleva más de dos décadas de carrera a sus espaldas. Después vendría la exitosa telenovela El secreto de Feriha, serie con la que lo descubrimos en nuestro país y en la que compartía pantalla con Hazal Kaya dando vida a Levent Seymen, o Guerra de pasiones, entre otras. Aunque la fama internacional le llegaría en 2014 gracias a Guerra de rosas, una historia de amor, drama y venganza que dio la vuelta al mundo al ser vendida a más de 40 países.

Ahora podemos disfrutar de su talento en Pecado original, ficción que ya ha finalizado en Turquía su sexta y última temporada, uno de sus trabajos más conocidos y por el que se ha convertido en un rostro muy popular. Su último proyecto hasta la fecha es la serie de televisión Kizilcik Serbeti, donde da vida a Ömer Una, uno de los personajes principales.

En lo que respecta a su parcela personal, Barış Kılıç comparte su vida con Aysegul Kiliç, con quien se dio el 'sí, quiero' en 2007. La pareja tiene dos niños: Batu y Emir, su auténtica debilidad.

Se trata de un hombre muy apegado a los suyos y, entre las pasiones del actor, está la de viajar, pasar tiempo junto a su familia y disfrutar de los animales y de la naturaleza en diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo. También le gusta practicar deportes al aire libre: le encanta la nieve y también nadar en el mar.