Yiğit Koçak habla de su personaje en 'Hermanos' y confiesa si está enamorado en la vida real

Yiğit Koçak se ha convertido en uno de los actores turcos de la nueva generación más reconocidos y con mayor proyección del momento. La audiencia ha caído rendida ante su interpretación de Ömer en Hermanos, un personaje al que ha sabido dotar de una gran verdad. Son muchos los que quieren saber más sobre la estrella otomana, de 28 años, como qué fue lo que pensó cuando leyó por primera ver el guion del exitoso drama. Además, interesa conocer qué opina sobre su personaje; si tiene algo en común con él; o si tiene el corazón ocupado en la vida real.

El desconocido talento de uno de los protagonistas de 'Hermanos' con el que se ganaba la vida

Yiğit se ha ganado por derecho propio un hueco en el mundo de la actuación. Su talento y su sensibilidad no han pasado desapercibidos y ha logrado calar rápidamente entre el público. Pero, aunque el joven siempre se ha sentido atraído por el mundo de la interpretación, sus primeros pasos estuvieron muy alejados de este arte.

Descubrió su vocación gracias a los maratones de películas que su madre preparaba los fines de semana, donde elegían juntos los títulos que iban a visionar y después hablaban sobre los personajes. Pese a tener claro desde pequeño que quería ser actor, Yiğit no se lo planteaba como una profesión hasta que desde su Samsun natal se mudó a Estambul para estudiar en la universidad y allí todo cambió.

Onur Seyit Yaran y Yiğit Koçak, de 'Hermanos', son dos enamorados de España

Se matriculaba en Economía en la Universidad de Bahçeşehir, pero rápidamente se daba cuenta de que ese no era su camino. Fue una etapa dura que prefiere no recordar, tal y como ha contado él mismo, ya que llegó a sentirse muy agobiado hasta que algo le hizo ver la luz: dejó la carrera de Económicas y reconectó con ese sueño que desde niño guardaba.

Sus primeras impresiones

Yiğit debutaba como actor con tan solo 11 años en la serie Seni Kimler Aldı, dejando aparcada su carrera interpretativa después. Al retomarla y, tras participar en otras dos ficciones, en 2021 llegaba su gran oportunidad con Hermanos. ¿Qué pensó cuándo acabó de leer el guion del exitoso drama turco que lo ha lanzado a la fama?. No tuvo dudas y se dijo a sí mismo: "Esto será enorme", ha explicado en una entrevista con el medio digital argentino elnueve.com.

Para aquellos que tengan curiosidad por saber cuál fue su primera impresión sobre Ömer y cuál es su opinión sobre su personaje, el protagonista de Kimse Bilmez lo deja claro: "Me encanta Ömer, tiene un corazón enorme y lleno de buenos sentimientos. Su naturaleza emocional fue lo que me impresionó desde el primer segundo. Además, terminé de leer el primer guion con los ojos llenos de lágrimas. Era todo emoción. Estoy inmensamente feliz de que Ömer se haya cruzado en mi camino".

Si no hay cambios de última hora, la serie nos dirá adiós cuando acabe la cuarta temporada y, ya viendo el final en el horizonte, Yiğit reflexiona sobre algo que, tal vez, su personaje debería haber aprendido. "Ömer es un superhermano, supernovio, supertodo... y no sé si eso es tan bueno, porque nadie en la vida real es 'súper' las 24 horas. Somos humanos y nos equivocamos, quizás desde ahí, ahora que lo veo con perspectiva, podría decir que es algo que debería trabajar", ha afirmado.

En relación a las complicadas situaciones y a los dramas que ha tenido que atravesar su personaje en este tiempo, el actor ha explicado entre risas que "podríamos decir que Ömer envejece veinte años en menos de cuatro, que fue lo que duró el rodaje". Y aunque, por suerte, no ha tenido que vivir momentos tan terribles como el joven Eren en la vida real, reconoce que sí hay una cosa que tiene en común con su alter-ego televisivo: valora a su familia por encima de todas las cosas.

¿Tiene dueña el corazón de Yiğit Koçak?

En Hermanos, Ömer mantiene una relación con Süsen, papel interpretado por Lizge Cömert, con quien mantiene una gran amistad dentro y fuera del set de grabaciones. Pero... ¿cómo está el corazón del artista en la vida real?. "En este momento no tengo amor en mi vida, es decir; no estoy en pareja ni enamorado. Tampoco estoy cerrado a ello, pero sí estoy más enfocado en mi carrera profesional. Siento que esto acaba de empezar, por lo que he decidido emplear todo mi tiempo en seguir preparándome para nuevos desafíos", ha asegurado. Sea como fuere, "cuando llegue el momento, conoceré a la persona adecuada", sentenciaba.