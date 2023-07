La romántica boda que ha reunido a los cuatro protagonistas de 'Hermanos'

Aparecieron por primera vez en nuestras pantallas hace un año y, desde ese instante, miles de personas se unieron a la dramática historia de los Eren: Kadir (Halit Özgür Sarı), Ömer (Yigit Koçak Ömer), Asiye (Su Burcu Yazgı Coşkun) y la más pequeña, Emel (Aylin Akpınar), quienes habían perdido a sus padres trágicamente.

Los espectadores han vivido junto a ellos infinidad de momentos en Hermanos y han llegado a sentirlos como parte de su familia, sintiendo su dolor como propio, por lo que la trágica muerte del mayor cayó como un jarro de agua fría entre la audiencia. Ahora, los fans de la serie han vuelto a sonreír al poder ver a los cuatro juntos de nuevo y felices. Un emotivo reencuentro que no se ha producido en la ficción sino en la vida real en un evento muy especial para todos: la boda de Cihan Şimşek, su primo Oğulcan en la famosa ficción.

Se han apagado las cámaras y los focos en el set de grabación de Hermanos, aunque muy pronto volverán a encenderse para el rodaje de la cuarta temporada, y coincidiendo este parón laboral son muchos los actores que han aprovechado para irse de vacaciones pero también ha habido tiempo para que triunfe el amor, como es el caso de Cihan Şimşek, quien acaba de pasar por el altar con su novia Sinem Şimşek tras 10 años de relación.

Gracias a una imagen que publicó la pequeña del elenco, Aylin Akpınar, hemos podemos volver a ver a los cuatro protagonistas juntos de nuevo. Tantas horas de rodaje les han hecho formar una pequeña familia, dentro y fuera del plató, y con esta foto hemos podido comprobar que la química y el cariño que desprendían en la ficción, se sigue manteniendo intacta en la vida real pese a la salida de la serie de Halit Özgür Sarı, de 28 años.

Además de este posado, la benjamina de la serie, de 11 años, compartió también unos tiernos vídeos y otras instantáneas bailando con el que un día fue su hermano mayor y con su primo y disfrutando junto a ellos de la fiesta, dando muestras del bonito vínculo que han creado.

Aunque los auténticos protagonistas de la velada no fueron los Eren sino Cihan Şimşek, actor que da vida a uno de los personajes más queridos de la serie, y su novia Sinem. Al contrario que en la ficción, donde Oğulcan no ha tenido mucha suerte en el amor desde que rompió con Harika, en la vida real, no puede irle mejor al actor en el terreno sentimental y disfrutó de una boda de cuento de hadas.

Los novios celebraron su enlace en un entorno idílico rodeados por la naturaleza, con mesas elegantemente vestidas con delicadas cuberterías y cristalerías distribuidas en bonitas mesas redondas decoradas con flores en color blanco y azul.

Cihan y Sinem estuvieron acompañados por sus seres queridos entre los que no faltaron tampoco otros compañeros del novio de Hermanos entre los que se encontraban Damlasu İkizoğlu, que interpretaba a Melisa, Eren Oren, que se ponía en los zapatos de Kaan, Fadik Sevin Atasoy, que hace de Sengül, madre del novio en la ficción, Recep Usta, que es Berk, o Celil Nalçakan, que encarna al malvado Akif. Todos quisieron estar presentes en un día tan especial para el actor y disfrutaron de lo lindo compartiendo su alegría.

Para una de las citas más importantes de su vida, Cihan eligió un smoking negro con chaleco a juego, combinado con una camisa blanca y pajarita. Sinem se decantó por un hermoso vestido de novia blanco, con los hombros al aire, corpiño entallado de encaje y falda de vuelo, combinado con un discreto velo. Eso sí, para la fiesta se cambió y lució un vestido corto blanco ajustado de palabra de honor con zapatillas de deporte para estar más cómoda y darlo todo durante la celebración en la que no faltaron actuaciones y mucha diversión. Los novios bailaron, rieron y se mostraron enormemente felices y enamorados en todo momento.

Sin duda fue un día inolvidable para los ya marido y mujer. Así lo compartió Cihan en su perfil junto a un mensaje en el que se reconocía que "tuve una gran boda". Muy emocionado por todo lo vivido el artista aprovechó para agradecer a todos cuantos habían hecho que el romántico enlace fuese posible y a sus invitados por su asistencia y por haberla disfrutado tanto "como si fuese su propia boda".