Economista, modelo y músico: así es Onur Tuna, el galán turco de ojos azules que triunfa en España por partida doble

Pecado original continúa enganchando cada a tarde a millones de espectadores que siguen con interés cada una de las enrevesadas tramas de la telenovela turca. La serie cuenta con un gran elenco de actores entre los que está causando sensación uno de ellos: Onur Tuna, un guapo intérprete turco al que reconocerás rápidamente gracias a sus intensos ojos de color azul que traspasan la pantalla y que han enamorado a la audiencia. Te descubrimos todo sobre este artista que no solo triunfa en esta ficción de Atresmedia, sino que también lo hace con su papel en Doctor Ali.

¡Se ha dejado la piel! Can Yaman muestra las heridas de 'guerra' que sufrió en su último rodaje

VER GALERÍA

Descubrimos el otro talento de Zeynep Bastik (de 'Pecado Original') que la lanzó al estrellato en Turquía

El actor se mete en la piel de Alihan en Pecado original, un apuesto hombre de negocios que no cree en el amor. Se convierte en el jefe de Zeynep (Sevda Erginci), gracias a la que, poco a poco, irá desprendiéndose de su coraza y pasará de ser un hombre frio y distante a mostrarse como una persona romántica y sensible.

VER GALERÍA

Pero no nos quedamos solo con ese papel ya que, actualmente, disfrutamos del talento del artista, de 37 años, por partida doble. Onur también es uno de los protagonistas de Doctor Ali, serie que puedes ver en Nova y en Antena 3, donde encarna al jefe de cirugía Ferman Eryiğit, quien al principio no quería al joven Ali Vefa (Taner Ölmez) en su área, pero luego reconoce sus capacidades y terminan siendo amigos.

Su participación en estas dos ficciones le llevó a convertirse en uno de los galanes más solicitados de la industria turca y en uno de los actores mejor pagados del medio otomano. Su presencia en las series de televisión se considera como garantía de éxito y de que se contará una buena historia.

VER GALERÍA

El protagonista de Verdad oculta nació el de julio de 1985 en la ciudad de Çanakkale, en Turquía. En su familia no hay antecedentes de artistas. Su madre, originaria de Tesalónica, ciudad portuaria de Grecia, ya jubilada, se dedica al campo y su padre, de origen turco, ejercía como profesor de matemáticas, ambos se conocieron en un grupo de folklore de la escuela. Onur, que tiene un hermano mayor, siempre fue el rebelde y el travieso de la casa.

Su pasión por el mundo de la interpretación nació cuando estaba en el colegio y en secundaria ya participó en sus primeras obras de teatro. Onur Tuna se ha formado en diversos campos y no solo como actor. Siguiendo con la vena matemática de su padre, el galán completó su carrera en la Facultad de Economía de la Universidad Dokuz Eylül, en Esmirna. Además, estudió música clásica turca en el Conservatorio de la Universidad de Ege, donde aprendió a tocar algunos instrumentos y a componer. Finalmente, su vocación le hizo tomar varios cursos de actuación en el Centro de Arte Izmir Müjdat Gezen.

VER GALERÍA

Su belleza, altura, mide 1,95 cm, y su cuerpo atlético, no pasan desapercibidos, por ello, en su época universitaria, Onur trabajó como modelo profesional durante cuatro años en la agencia Nese Erberk. Además, desde secundaria, ha destacado en la práctica de varios deportes como voleibol, baloncesto, tenis de mesa y fútbol.

VER GALERÍA

Tras graduarse en la universidad, decidió mudarse a Estambul y estudiar actuación. En 2011, llegaba su primer papel en la serie Hayat Devam Ediyor (La vida continúa). Desde ese momento no ha dejado de trabajar y después vendrían Hazur Sokağı (Calle de la paz), Filinta, ficción policíaca con la que comenzó a tener reconocimiento como actor, Cesur Yürek (Corazón valiente) y las telenovelas que le lanzaron definitivamente a la fama a nivel internacional: Pecado original y Doctor Alí.

Pero su trabajo no se ha limitado solo a la pequeña pantalla, sino también al cine con las películas Bi Küçük Eylül Meselesi (Un pequeño asunto de septiembre), Ağır Romantik (Severamente romántico) y Benden Ne Olur? (¿Qué me pasa?). En 2021, protagonizaba la serie Mahkum, una adaptación de la serie coreana Acusado, que también hemos podido ver en España bajo el título Verdad oculta, un exigente proyecto en el que el artista ha podido mostrar diferentes registros.

VER GALERÍA

Además de actor, Onur es músico. Canta, compone y sabe tocar la guitarra y el piano. El artista tiene su propio estudio de música y ha publicado dos EP: Uzay Misali y Dalgın, lanzados en 2018 y 2020, respectivamente. El guapo intérprete es autor de la música y la letra de canciones como Yangın Yeri (Incendio), Bi’ Hiçmişim Gibi (Como si no fuera nada), Acın Verdi (Duele) o Tıpkı Sen (Igual que tú).

VER GALERÍA

En lo que respecta a su vida personal, el protagonista de Benden Ne Olur? siempre ha sido muy discreto y muy celoso de su intimidad. Se habló de un romance de Onur Tuna con la también actriz, Elif Doğan, de 28 años, a quien habría conocido a través de su compañera Sevda Erginci, su enamorada en Pecado original. Su primer encuentro tuvo lugar en 2018 y, desde entonces, su amistad se fue transformando en amor. Una de las últimas veces que se les pudo ver juntos fue en la boda de Taner Ölmez, protagonista de Doctor Alí, en junio de 2021.

VER GALERÍA

Actualmente, el corazón de Onur ya no está ocupado por Elif, sino que late por la actriz, Yasemin Yazıcı, de 25 años, a la que pudimos ver en la película Tácticas de amor junto a Demet Özdemir. Aunque no es dado a hablar sobre sus relaciones, no tiene problema en compartir imágenes del amor que siente por su chica. La pareja comenzó su historia sentimental a principios de 2022 y se han dedicado románticos mensajes en sus perfiles para felicitarse por sus cumpleaños.

La primera fue Yasemin, quien el 7 de julio, junto a un video en el que aparecían abrazados escribía: "Feliz cumpleaños a ti, mi amor. Mi sol y luna, que tu luz brille". Apenas dos meses después, el actor hacía lo propio el día de la nueva vuelta al sol de su chica. "Querida, hermosa, feliz… feliz de que naciste. Siempre estás a mi lado, estás frente a mí", decía, con esta declaración de amor celebraba el nuevo año de su novia. Ella agradecía las bonitas palabras: "felizmente querida, siempre lado a lado, en la misma dirección", respondía, dejando constancia de lo unidos que están y del buen momento que están atravesando.

VER GALERÍA

El intérprete turco es gran amante de los animales y tiene 4 mascotas: tres gatos y un perro, con los que le hemos podido ver posar en su perfil ante sus cerca de tres millones de seguidores. En las imágenes que comparte también hemos comprobado que le encanta viajar y que es un apasionado de la naturaleza, donde se escapa siempre que tiene ocasión para relajarse después de los duros rodajes.