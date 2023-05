Eva Longoria presume de cuerpazo en Cannes con dos looks de alto impacto La actriz cambia de registro con ayuda de la estilista de 'celebrities' como Adriana Lima, Megan Fox o Hailey Bieber

Desde que empezó el pasado 16 de mayo, la 76ª edición del Festival de Cannes nos está dejando algunos looks que, seguro, pasarán a la historia. El espectacular vestido transparente de Irina Shayk que no tardó en hacerse viral, el vestido joya con escote infinito de Georgina Rodríguez, el look premamá de Josephine Skriver… Elecciones llenas de riesgo y mucha magia con la que las estrellas han brillado sobre la alfombra roja. La última en hacerlo ha sido Eva Longoria que, a sus 48 años, ha llevado dos lookazos de impacto con los que ha presumido de su espectacular figura.

La actriz estadounidense acudió al estreno de The Old Oak, un drama dirigido por Ken Loac y ambientado en un antiguo pueblo minero en el condado de Durham, Inglaterra. Una cita que no se quisieron perder celebrities como Andie MacDowell, enfundada en un sencillo vestido negro con escote cuadrado, o Renata Notni que sorprendió con un diseño con un pronunciadísimo escote. Pero quien acaparó todas las miradas fue Eva Longoria, que se decantó por un llamativo naked dress firmado por Elie Saab.

Se trata de un vestido de corte sirena, con una bonita cola que parte de la cintura, que forma parte de la colección Haute Couture Spring Summer 2023 de la firma. Un diseño que se adapta perfectamente a la figura de la actriz y que deja entrever su cuerpo. Eva completó el look con joyas de Chopard y para su look de belleza, un maquillaje muy natural que cedía el protagonismo a los ojos, confió en L’Oréal Paris.

Horas más tarde, la actriz elegía un look totalmente diferente -aunque también potenciaba su figura- para acudir a los Premios L'Oréal Light on Women celebrados en Cannes. La estadounidense se decantó por un vestido de la colección Fall 2023 de Monique Lhuillier de color rosa. Se trata de un diseño con el que, además de sumarse a la estética Barbicore que ha conquistado a celebrities y royals, se apuntaba a la fiebre por los escotes especiales. En este caso, una prenda con un amplísimo escote que deja los hombros al aire, pero incorpora mangas.

El cambio de estilo de Eva Longoria

Es posible que hayas notado que, en sus últimas apariciones públicas, Eva Longoria apostaba por looks algo diferentes a los que suele llevar. Tanto en la alfombra roja de La Croisette como en la gala amfAR, donde lució un diseño de Ashi Studio con transparencias, o el vestido de Victoria Beckham con el que sorprendió, también en Cannes, eran prendas atrevidas que buscaban potenciar su figura. Todas ellas han sido seleccionadas cuidadosamente por Maeve Reilly, una de las estilistas más reconocidas de la industria y responsable, entre otros, de algunos looks de Adriana Lima, Megan Fox o Hailey Bieber.

