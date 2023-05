Los motivos de la crisis entre Hande Erçel y su pareja que podría haber terminado en ruptura La bellísima actriz turca ('Love is in the air') sale con el empresario Hakan Sabancı desde el pasado noviembre

Hande Erçel daba la campanada el pasado mes de marzo confirmando su relación con Hakan Sabancı al ser descubiertos por la prensa en el aeropuerto de Estambul tras un romántico viaje a París. En ese momento, sus caras eran pura felicidad y ninguno de los protagonistas podía borrar la sonrisa de su cara. Al parecer, ahora esa alegría habría desaparecido de un plumazo y la pareja estaría atravesando su primera gran crisis desde que comenzaran su relación, en noviembre de 2022, e incluso, algunos medios turcos, apuntan a una posible ruptura puesto que ambos han dejado de seguirse en sus perfiles.

Desde que empezaron su romance, la protagonista de Love is in the air, de 29 años, y el empresario, de 31, han llevado su amor por diferentes lugares como Francia, Londres, Finlandia, Dinamarca o Italia. Y ha sido precisamente en su viaje al país transalpino donde habría comenzado el conflicto entre los enamorados. Al parecer, a la protagonista de Perla Negra no le habría gustado la actitud que su novio tuvo con los fans que la actriz tiene en tierras italianas y que se acercaron a su ídolo para pedirle una foto o un autógrafo.

La pareja no se ha pronunciado al respecto pero, según asegura la prensa turca, Hande Erçel, que ya se había mostrado un tanto molesta por el desinterés de su novio, quien se pasó todo el viaje por la Toscana pegado a su teléfono, se enfadó al ver el tenso encontronazo que su chico mantuvo con algunos de sus seguidores. Para la intérprete de Hayat: amor sin palabras sus fans son lo primero ya que es consciente de que está donde está gracias a ellos. La situación provocada por Hakan le disgustó tanto que eso habría motivado que se distanciara de él.

Su estancia en Italia no continuó con buenas noticias para la actriz, quien tuvo que marcharse antes de tiempo por el fallecimiento de su abuelo paterno, Metin Erçel, a los 83 años víctima de un cáncer contra el que llevaba un tiempo luchando. Una triste noticia que fue confirmada por la propia actriz en su perfil. Algo que llamó la atención en ese momento fue que Hande viajara sola, rota de dolor, hasta Bandirma, ciudad turca situada en la región del Mármara y al sur de Estambul, para dar el último adiós a su familiar y que no estuviera acompañada por su chico en un trance tan doloroso para ella.

Días después de volver de Italia, Hakan Sabancı, tras reflexionar y darse cuenta de que no se había comportado bien con su chica, habría intentado un acercamiento con ella. Consciente de su error y arrepentido por lo sucedido, el joven abogado habría tomado la iniciativa para tratar de arreglar la situación, mandándole a la protagonista de Halka un ramo de flores al set de rodaje para pedirle perdón.

No es la primera vez que se habla de una posible crisis entre Hande Erçel y Hakan Sabancı, ya sucedió el pasado mes de abril, pero, en esa ocasión, no se habría producido por una discusión o un enfado entre la pareja, sino por la familia del abogado, quienes no verían con muy buenos ojos la relación de su hijo con la actriz, no porque ella no les gustara, sino porque no querían que compartiera su vida con alguien del mundo del espectáculo. En ese momento, su amor estuvo por encima y continuaron viviendo su noviazgo ajenos a todo. Ahora, habrá que esperar a ver si la pareja continúa junta o si, por el contrario, le han puesto fin a su romance, tal y como apuntan algunos medios otomanos.

Mientras se confirma la noticia de si siguen juntos o no, Hande está muy volcada en su trabajo: ha comenzado con las grabaciones de Iki Yabanci, donde comparte protagonismo con Burak Deniz; ha viajado al Festival de Cannes, por diferentes compromisos profesionales; y ha presentado en Estambul la nueva colección de la firma de moda de la que es imagen. Con motivo de este lanzamiento, la actriz ha concedido una entrevista donde se ha sincerado como nunca sobre su presente laboral y personal.

Hande ha explicado la causa que más le mueve en la vida: los más pequeños, sin duda, una de sus grandes debilidades. "Desearía un mundo donde los niños estén siempre felices y saludables, un lugar donde puedan crecer, recibiendo el amor y la atención que necesitan de sus familias", ha afirmado al periodista Duygu Bengi en una charla para Based. Se trata de un tema que le toca muy de cerca y con el que está muy sensibilizada debido a la enfermedad que sufre su sobrina Mavi, de tres añitos, hija de su hermana Gamze Erçel, este es el motivo por el que la artista colabora con diferentes fundaciones que trabajan con niños enfermos.

La protagonista Azize tiene claro lo que significa para ella ser fuerte. "Es adaptarse a todas las situaciones que trae la vida y ganar flexibilidad. Empiezas a creer en el poder que hay dentro de ti cuando te das cuenta de que todavía te mantienes firme mientras pasas las pruebas que no podrías haber planeado ni imaginado. Cuando los problemas que crees que son insuperables pasan, de una forma u otra, sus huellas y la experiencia que te han proporcionado, te hacen más fuerte", ha respondido con sinceridad.

Hande se ha referido también a las inseguridades personales que provoca su profesión y a la valentía que hay que tener para renunciar por un tiempo a la vida diaria para atender cuestiones laborales. "Actuar ya es un trabajo que requiere mucho coraje. En mi opinión, todos los actores son valientes. Actuar frente a miles de personas, frente a la pantalla, a menudo renunciando a su vida privada por su trabajo, arriesgándose a no gustar y a que les critiquen, y aun así dedicando sus días y noches a una actuación en particular o a su trabajo, es una situación que requiere coraje", ha aseverado.

Fruto de su autoexigencia, Hande reconoce que "soy muy perfeccionista y eso lleva a que me castigue mucho. No soy de aprobar fácilmente. Un sentimiento interior me dice que puedo hacerlo mejor. A veces, me veo impedida incluso para ver la belleza o disfrutar del proceso en mi trabajo. Lo que son desafíos en lo laboral, es todo lo contrario en mi vida privada, donde me dejo llevar por lo que sucede, por la corriente y disfruto con la belleza de lo imperfecto y de las cosas no planificadas", ha confesado..

La intérprete no tiene miedo a equivocarse, se considera una persona "bastante intrépida", y asegura que "asumo las consecuencias de cada una de mis acciones. Incluso cuando es un error, nunca me arrepiento". Pero reconoce que sí teme el resultado de sus actos cuando pueden afectar a su trabajo, equipo o seres queridos porque "no quiere poner a nadie en una situación difícil".

Muchos pensarán que, con su prometedora y meteórica carrera como actriz, los sueños de la artista están vinculados con su profesión, pero no, están unidos a una de sus pasiones: la pintura. "Me imagino lanzando una colección que pueda ofrecer a todos los entusiastas del arte en todo el mundo, teniendo la oportunidad de exhibir mis obras en mis ciudades favoritas y con los amantes del arte colocando mi trabajo en los rincones favoritos de su entorno", ha confesado.