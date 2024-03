¿Qué hace Hande Erçel en Madrid? Descubre el planazo con amigas de la popular actriz turca La protagonista de 'Love is in the air', aterrizaba en nuestro país el jueves para disfrutar de unos días de turismo y desconexión en la capital

El talento y la belleza de Hande Erçel no han pasado desapercibidos para el público y la han llevado a convertirse en una de las máximas estrellas de la actuación turca. La curiosidad sobre su vida y sus aficiones no ha dejado de crecer desde que su papel como Eda Yildiz en el fenómeno Love is in the air la lanzara a la fama internacional. Poco a poco, gracias a su trabajo y sus apariciones públicas, hemos ido conociéndola mejor. Sabemos que una de sus pasiones son los viajes, la bella actriz aprovecha siempre que tiene ocasión y los rodajes se los permiten para hacer una escapada. Y, esta vez, y para regocijo de sus fans españoles, el destino elegido por la artista ha sido nuestro país.

Hande ha recorrido medio mundo y sus seguidores patrios deseaban con fuerza que visitara España, un sueño que se ha hecho realidad ya que la protagonista de Azize, de 30 años, ha estado en Madrid. No han sido sus compromisos profesionales los que han traído a la talentosa actriz a la capital, sino un viaje de placer. En esta ocasión, la intérprete no ha estado acompañada por su pareja, el empresario turco Hakan Sabancı, con quien podría pasar por el altar el próximo verano, sino que ha sido una escapada con sus amigas: la arquitecta Mihre Mutlu, exmujer del actor İbrahim Çelikkol, al que conocemos por series como Mi amor, mi destino o Tierra amarga, y Cansin Denizer,consultora de firmas de lujo.

Las tres amigas aterrizaban en la capital el pasado jueves y, desde ese momento, no paraban ni un segundo. Era Cansin quien nos hacía partícipes de cuál había sido el destino elegido por las tres íntimas para pasar unos días de confidencias y desconexión con una imagen desde el ascensor del hotel junto a Hande a la que calificaba como "mi cita".

Tras dejar las maletas en el Palacio de los Duques, un establecimiento situado en un entorno idílico en pleno Madrid de los Austrias, donde se han hospedado durante su estancia en la capital, Hande, Cansin y Mihre se lanzaron a descubrir la ciudad. La arquitecta escribía emocionada en su perfil: "No 8, sino 88 horas me pondría al día con estas dos", una muestra de las ganas que tenían de pasar tiempo juntas.

Las chicas callejearon por la Gran Vía, donde Hande se fotografió con los fans que así se lo solicitaron, las calles del centro y el entorno del Palacio Real, pasando por lugares tan emblemáticos como la calle de la Bola, donde está ubicado el conocido restaurante madrileño de nombre homónimo en cuya típica fachada quisieron inmortalizarse. Incluso tuvieron tiempo de hacer una pequeña parada en el Mercado de San Miguel, un lugar de encuentro para los amantes de la gastronomía, donde la actriz tomó un gofre de chocolate.

Después de un intenso día de turismo, acabaron la jornada con una cena en el Amazónico, uno de los locales de moda de Madrid. Cruzar el umbral de este establecimiento te transporta a la selva tropical y, una vez dentro, las tres amigas eligieron un poco de Asia en el corazón del Amazonas madrileño decantándose por el bar japonés, donde degustaron sushi acompañado de una deliciosa ensalada.

Antes de volver al hotel, pasaron por la Plaza Mayor que, de noche e iluminada, ofrece un ambiente mágico que no quisieron perderse.

El viernes comenzaba pronto para Hande, Cansin y Mihre, quienes querían aprovechar cada segundo de su paso por la capital. Las tres amigas tuvieron un día de lo más ajetreado. La protagonista de Hayat: Amor sin palabras es una gran apasionada del arte, no en vano ha retomado sus estudios en el departamento de artes tradicionales de Turquía de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul, por lo que una de sus visitas obligadas en este viaje no podía ser otra que el Museo del Prado.

Las tres amigas recorrieron la sala de escultura: Galería Jónica, la sala de las Musas y las diferentes habitaciones donde se exponen las importantes pinacotecas que acoge este icónico museo. Entre las obras, prestaron especial atención al cuadro de El nacimiento del Bautista anunciado a Zararías, del pintor italiano Massimo Stanzione, y al de San Sebastián, de Guido Rezi, junto al que la actriz fue inmortalizada.

Dada la proximidad, apenas cinco minutos caminando, la actriz de Bambaşka Biri, la arquitecta y la consultora se desplazaron después a otro de los lugares más emblemáticos de la capital: El parque de El Retiro. Eso sí, en el camino se detuvieron y, con la Iglesia de Los Jerónimos de fondo, se hicieron una divertida foto para 'enmarcar' un viaje que recordarán para siempre.

Una vez en uno de los pulmones verdes más importantes de Madrid, pese a ser su segundo día en la ciudad, era en ese momento cuando Hande comunicaba a sus seguidores que estaba en Madrid. Lo hacía a través de una imagen, tomada en un rincón con gran encanto del parque, donde podíamos verla con una gran sonrisa y sobre la que escribía un 'Hola' en español junto a un corazón.

La actriz, Mihre y Cansin pasearon por los frondosos jardines. No sabemos si se subieron a las barcas del Estanque Grande como unas turistas más, pero sí que les llamó la atención y no dudaron en fotografiarlo.

Caminando por las floridas avenidas del parque, las tres íntimas llegaron hasta el impresionante Palacio de Cristal, construido por Ricardo Velázquez Bosco en 1887 para la Exposición General de las Islas Filipinas, donde volvieron a retrarse juntas y de lo más felices.

Después de una mañana agotadora, las amigas se dirigieron al Restaurante Botín, fundado en 1725, el más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los Récords y uno de los referentes de la cocina tradicional en Madrid. Además de deleitarse con la rica gastronomía, el local les tenía deparada otra sorpresa: una bodega secreta que hay dentro del establecimiento y que contemplaron con gran curiosidad.

El viernes acababa por todo lo alto para Hande, Cansin y Mihre en otro de los lugares del momento en Madrid: el restaurante italiano Circolo Popolare, situado en la zona de Azca. Un divertido local con largas mesas y sofás, el rojo como tono predominante, mucho estampado 'animal print' y terciopelo, neones, lámparas y botellas de colores en las paredes, que las amigas eligieron para su cena en la noche madrileña.

En su último día en la capital, la actriz y sus amigas comenzaron el sábado de la mejor manera posible: con un espectáculo musical en el hotel mientras desayunaban. Un show que las chicas pudieron disfrutar prácticamente en la intimidad.

Acto seguido, continuaron haciendo turismo por las calles de Madrid. Las amigas pasaron por una tienda-obrador de auténtico chocolate belga situada en pleno Barrio de los Austrias que hizo sus delicias y que les llamó la atención por el amor y la dedicación que el dueño invierte en hacer sus dulces.

Su camino proseguía hacia la calle de la Posada del Peine, donde se ubica un establecimiento hotelero considerado una de las posadas más antiguas de España, con un edificio original del año 1610. Hande Erçel, Mihre Mutlu y Cansin Denizer no podían abandonar Madrid sin ver la Plaza Mayor a plena luz del día y en todo su esplendor, una visita que endulzaron con un chupa chups artesano con el posaron encantadas.

La histórica plaza madrileña, declarada como Bien de interés cultural y Patrimonio histórico de España, fue el último destino que compartieron con sus seguidores antes de su regreso a Estambul. Una vuelta en la que, sin duda, llevarían la maleta llena de los bonitos recuerdos que han compartido en su paso por nuestro país.