Hande Erçel (Love is in the air), de nuevo en el punto de mira acusada de 'plagiar' a una amiga de Kerem Bürsin Una fotos de la popular actriz turca desde Isla Mauricio han vuelto a ponerla en el ojo del huracán

Hande Erçel está atravesando un gran momento: su carrera profesional sigue viento en popa y su relación sentimental con Hakan Sabancı no podría ir mejor. La protagonista de Love is in the air se encuentra en una bonita etapa en la que está centrada en su felicidad y en su crecimiento personal y trata de vivir ajena a lo que se dice sobre ella. Pero, ser una de las actrices turcas más seguidas, hace que cada paso que de sea estudiado con lupa y que, una vez más, se encuentre en el punto de mira.

Hande Erçel abre su álbum inédito más personal junto a su novio Hakan Sabancı por un motivo muy especial

El 'dulce' talento oculto de Hande Erçel ('Love is in the air') que nos engaña a primera vista

Tras haber sido cuestionada en los últimos meses por su interpretación en su última serie Bambaşka Biri y por su historia de amor con Hakan Sabancı, con quien se habría comprometido y pasaría por el altar el próximo verano, ahora se ha visto inmersa en una nueva polémica. Coincidiendo con el 33 cumpleaños de su chico, la pareja ha decidido celebrar la nueva vuelta al sol del empresario por todo lo alto y han hecho una escapada romántica a Isla Mauricio. Un lugar paradisíaco donde han vivido unos días de ensueño que la actriz ha querido compartir con sus seguidores sin saber que sus inocentes e idílicas fotos iban a situarla de nuevo en el centro del huracán, esta vez acusada de plagio.

En las imágenes que ha compartido, Hande Erçel, de 30 años, luce un vestido largo y ajustado en color blanco con escote cuadrado que resalta aún más su escultural figura. Y aunque las fotografías son preciosas y ella está espectacular, de ahí es de donde ha venido la polémica ya que los fans y algunos medios otomanos han considerado que esas instántaneas son una copia de las que la famosa influencer Yasemin Özilhan, quien además es íntima amiga de Kerem Bürsin y pasó junto al actor y otros conocidos la Nochevieja, subió desde Maldivas hace menos de un mes.

Pero esa no es la única similitud que se ha producido entre las actrices que un día fueron amigas en las últimas semanas. Muchos barajan la posibilidad de que la protagonista de Perla Negra esté buscando inspiración para sus looks en la conocida influencer ya que, a principios de febrero, durante una escapada de Hande a Budapest, la bella actriz se decantaba por un estilismo calcado a uno que Yasemin había compartido en su perfil en el mes de enero compuesto por un pantalón cargo gris combinado con una chaqueta del mismo material y tono que coronaba con un gorro de lana del mismo color.

Un llamativo movimiento

Pero, lejos de sus coincidencias estilísticas, ha habido otro detalle que ha llamado la atención de los seguidores y de los medios de comunicación turcos y es que Hande Erçel ha borrado de la biografía de su perfil la palabra actriz Un hecho que de alguna manera también la conecta con Yasemin Özilhan a quien, tras unos prometedores inicios en el mundo de la interpretación, el amor se cruzó en su camino y decidió dejar aparcada su carrera profesional tras comenzar una relación con el empresario turco Izzet Özilhan.

Al parecer, y según apunta la prensa turca, fue la madre del novio quien la puso en una complicada encrucijada en la que, si quería casarse con su hijo, debía abandonar su profesión de artista y estudiar una carrera universitaria. Su relación pudo más que su pasión y ahora la bella influencer y modelo de origen alemán vive feliz alejada de los sets junto a su marido, a quien dio el 'sí, quiero' en 2011. Juntos han formado una bonita familia y tienen dos hijas en común.

No sabemos si Hande seguirá sus pasos y dejará de actuar para agradar a la familia de Hakan Sabancı quienes, según se apuntó en su momento, al comienzo de la relación de la pareja no veía con muy buenos ojos la profesión de la artista. Por el momento, la protagonista de Hayat: Amor sin palabras acaba de retomar sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Mimar Sinan de Estambul y está muy ilusionada con finalizar su carrera, pero esperamos que eso no la aleje de las cámaras y que podamos seguir disfrutando de su talento como actriz durante muchos años.

Con los suyos y ajena a la polémica

Después de sus días de amor y ensueño en Isla Mauricio, Hande Erçel está de regreso en Estambul. La intérprete ha aprovechado su vuelta para disfrutar con uno de sus planes favoritos: estar con su familia y, en especial, con su sobrina Mavi, de 4 años, su ojito derecho y la gran debilidad de la intérprete de Azize, quien, tras unos meses luchando contra una grave enfermedad que ha tenido muy preocupados a todos sus seres queridos, está completamente recuperada.

Junto a su padre Kaya Erçel, su hermana Gamze, la pequeña Mavi y otro familiar, la actriz ha pasado una divertida jornada en la que han salido a comer y a pasear. Hande se ha deshecho en mimos y cariñitos con su sobrina, que apunta maneras de artista como su tía y llevaba en la manita un precioso dibujo que acababa de hacer en el que se ve que talento le sobra.