Las confesiones más íntimas de Hande Erçel ('Love is in the air') La actriz, de 30 años, se encuentra en el punto de mira por su relación con Hakan Sabancı y por su nuevo trabajo en la ficción turca 'Bambaşka Biri'

Hande Erçel alcanzó la fama mundial gracias a su papel en Love is in the air. El éxito tiene su parte buena, pero también una no tan agradable cuando te conviertes en el centro de todas las miradas y ella ha podido experimentar ambas en sus propias carnes. Tras un parón profesional para procesar todo lo que le había sucedido y meditar qué camino quería seguir, 2023 ha sido el año en el que la artista ha regresado a la actuación con Bambaşka Biri, un trabajo que le ha valido numerosas críticas por su interpretación, pero no han sido las únicas también las ha recibido por su cambio físico y por su vida personal.

El 'dulce' talento oculto de Hande Erçel ('Love is in the air') que nos engaña a primera vista

El radical cambio de imagen de Hande Erçel que tiene mucho en común con su ex Keren Bürsin

Estar siempre en el punto de mira y ser objeto de todo tipo de comentarios y rumores, lejos de hundirla, la ha hecho más fuerte. La protagonista de Halka se ha sincerado como nunca sobre este y otros aspectos en una entrevista en la que habla de vida, recuerdos, esperanza, dolor, de sí misma, de sus pérdidas y victorias, y del momento por el que está atravesando actualmente.

Sentirse a diario en el centro del huracán no es fácil, pero no ha hecho que Hande Erçel se amedrente, sino todo lo contrario: los obstaculos que ha ido encontrando en el camino la han hecho más dura. "Si fuera tan frágil e ingenua como parezco desde fuera, no podría haber superado los momentos difíciles y malos que he pasado en mi vida. La Hande que hay dentro de mí es tan fuerte que puede hacerme existir a pesar de todo y mantenerme en pie", ha confesado la actriz en su íntima charla con la revista turca L'Officiel.

Ajena a todo lo que se dice sobre ella, la intérprete de Hayat: Amor sin palabras prosigue con su vida: ha vuelto a la facultad para terminar su carrera de Bellas Artes, está ilusionada con sus proyectos profesionales y, en lo personal, atraviesa un dulce momento junto a su pareja, el empresario turco Hakan Sabancı, con el que ha encontrado la estabilidad sentimental y con quien se habría comprometido, según apunta la prensa turca, una información que los protagonistas no han confirmado ni desmentido.

La guapísima actriz está atravesando un momento feliz en el que vislumbra una época cargada de novedades y cambios. "Estoy en un período muy sorprendente y esperanzador. Me llevo sorpresas conmigo misma que no esperaba. Constantemente hay algo dentro de mí que me dice que algo hermoso va a suceder y hay una felicidad que me desborda del alma", ha asegurado al citado medio.

La primera enseñanza de su nueva década

El pasado 24 de noviembre Hande Erçel entraba en la treintena y reconoce que se encuentra en un periodo vital en el que está tratando de conocerse. "Estoy indagando sobre lo que no esperas de ti mismo. Hasta ahora, siempre me he sentido más madura de lo que me correspondía para mi edad. Siempre pensé que me conocía y lo que quería, pero estaba equivocada. Resulta que descubrirse y redefinirse a medida que creces, es la verdadera madurez. Supongo que esta es la primera lección de los años treinta", ha explicado la protagonista de Azize.

En muchos momentos de su vida la actriz ha preferido echarse a un lado para no ofender a nadie, pero ya no busca la aprobación de los demás sino que ha aprendido a priorizarse. Hasta este instante, para Hande Erçel, lo primero era la felicidad de los demás, pero ahora asevera que se encuentra en una etapa en la que se ha dado cuenta de que también es muy valiosa la suya propia y que no debe descuidarla.

Hande Erçel está extremadamente feliz consigo misma y confiesa que ha sabido dejar atrás y liberarse de esa sensación que la acompañaba por no haber alcanzado sus metas. "Me deshice de mis insatisfacciones. Cada persona tiene un problema diferente consigo mismo a cada edad y esto nunca variará porque esencialmente somos criaturas cambiantes. Estoy muy satisfecha de lo que me ha aportado este cambio, incluso de su incertidumbre. La Hande que veo cuando me miro al espejo me recuerda lo especial y ligero que uno se siente al dejar ir todo", ha señalado la actriz, haciendo referencia a cómo se siente por dentro.

¿Es dura consigo misma?, ¿cómo reacciona cuando se enfada?

Pese a ser juzgada en cada paso que da o por cada decisión que toma, ella intenta no ser muy dura consigo misma y afirma con humor que no tiene mucho tiempo de apuñalarse porque de eso ya se encargan otros. Hande Erçel confiesa que no es de las que se culpa sin piedad. Para la artista la vida son experiencias y en el camino hay que vivir buenos y malos momentos. Si bien es cierto que alguna vez se puede arrepentir de algo que ha hecho, prefiere seguir adelante antes que desgastarse por ello.

Siempre vemos a la protagonista de Perla negra como una mujer serena, educada y tranquila pero... ¿cómo es Hande Erçel cuando se enfada? La artista ha desvelado cómo se comporta en esos momentos y reconoce que, cuando se enoja, es de las que prefiere marcharse sin pensar en lo que eso le supondrá, lo hace tanto en su vida profesional como en la personal, confesando que es un camino sin retorno para ella.

Su visión sobre el amor y la amistad

En esta charla a corazón abierto, Hande Erçel ha dejado muy claro qué está para ella por encima de todas las cosas y qué le da sentido a nuestra existencia: el amor, un sentimiento que considera tan poderoso que puede salvar al mundo, además de ser el motor que nos mantiene vivos, a nosotros y a todo lo que nos rodea.

Sus pilares fundamentales son la autenticidad, la lealtad y la confianza. Por eso, no es casualidad que mantenga el mismo grupo de amigos desde los seis años. Rechaza el mundo actual que consume y destruye rápidamente el amor y no lo valora. La actriz reconoce que sí ha incorporado nuevas personas a su vida en este tiempo, pero algunas han demostrado no estar a la altura y se han ido quedando en el camino. Sus íntimos son los que han estado junto a ella, en las buenas y en la malas, los que nunca se han separado, con ellos ha creado un vínculo real e indestructible.

La suerte es de los que saben ver más allá

Hande Erçel ha trabajado mucho y muy duro para lograr todo lo que ha conseguido, pero la suerte, a la que define como "pequeñas burbujas que aparecen en la vida", también la ha ayudado. Eso sí, tiene claro que la fortuna la encuentran los que saben ver más allá, no solo mirar. Las oportunidades nos buscan y hay que saber agarrarlas porque si no se escapan por donde han venido. Ella siempre ha estado predispuesta a engancharlas ya que, según afirma, puede verlas porque es de las cree en ello.

Sin embargo, al hablar sobre la libertad, la intérprete de Güneşin Kızları piensa que en este momento no existe ya que considera que experimentamos restricciones en todos los campos y que estas limitaciones nos conducen a una autocensura involuntaria, algo que ella está aprendiendo a evitar en todos los ámbitos de su vida. Sin duda, unas sincerás declaraciones nos han ayudado a conocer mejor a Hande Erçel y nos han dejado con ganas de seguir descubriendo más sobre una de las actrices turcas más queridas del momento.