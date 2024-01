¡Suenas campanas de boda! Hande Erçel ('Love is in the air') se compromete con su pareja Hakan Sabancı La bellísima actriz y el empresario turco arrancan el año con una gran noticia que consolida definitivamente su relación

Acaba de comenzar 2024 y no ha podido llegar con mejores noticias para Hande Erçel. La protagonista de Love is in the air iniciaba en noviembre de 2022 una relación con el empresario turco Hakan Sabancı, aunque no la confirmaban hasta marzo de 2023. Ahora, poco más de un año después de haber iniciado su romance, la pareja ha decidido dar un paso más en su historia de amor y se darán el 'sí, quiero' en una ceremonia que tendrá lugar el próximo verano, según ha informado Mesut Yilmaz en el diario turco Milliyet.

Tras varios meses de rumores en los que se apuntaba a que la pareja se había comprometido, ahora se confirma la información. Los futuros marido y mujer ya habrían comunicado la buena nueva a sus seres queridos y todos están muy emocionados. Al parecer, Hande y Hakan han comenzado ya con los preparativos para su gran día y, en este momento, estarían escogiendo el lugar donde celebrar su enlace.

La protagonista de Bambaşka Biri y el empresario, de 30 y 32 años, respectivamente, son grandes aficionados a viajar y no han dejado de hacerlo desde que comenzó su relación. Visitaron París, Londres, Finlandia, Cannes, diferentes lugares de Italia, Grecia, Laponia... y, sin ir más lejos, han dado la bienvenida al año en Bali, donde siguen disfrutando de unas idílicas y románticas vacaciones.

Por este motivo, la pareja se estaría planteando un sencillo enlace en algún lugar en el extranjero, algo con lo que no estaría muy de acuerdo la familia Sabancı. Al parecer, estos querrían que se casaran con una boda por todo lo alto en Estambul, según apuntan desde el citado medio.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, pero ya hay muchas ganas de ver a Hande Erçel vestida de novia en la vida real en lugar de en la ficción. La pareja ha decidido vivir su amor sin esconderse y cada vez comparten más momentos de su relación, gritando a los cuatro vientos lo enamorados que están siempre que tienen ocasión.

El día 1 de enero la protagonista de Halka, que acaba de estrenar look y ahora luce pelirroja, compartía una imagen posando feliz y sonriente con su chico. Juntos acababan de empezar un 2024 que, con la mente puesta en su próxima boda, se convertirá en uno de los años más importantes de su vida.

El pasao noviembre, con motivo del cumpleaños de la bella protagonista de Hayat: Amor sin palabras era Hakan quien por primera vez se declaraba en público a Hande Erçel. Lo hacía a través de una instantánea donde ambos aparecían en actitud muy cariñosa, a punto de besarse. Aunque una imagen vale más que mil palabras, el empresario acompañaba la instantánea con un "muchas felicidades, mi amor", donde sustituía esta última palabra por un corazón y donde mostraba abiertamente sus sentimientos.

La confirmación de su romance

Fue en su viaje a París del pasado marzo cuando la pareja era captada en el control de pasaportes del aeropuerto de la capital francesa, unas imágenes publicadas por la revista turca Gazete Magazin y con las que se confirmaba por fin su relación. Idilio que los propios protagonistas reconocían después a los periodistas que los esperaban a su llegada a Estambul tras volver de su romántica escapada.

"Todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias", decía entonces la intérprete de Azize con una gran sonrisa que delataba su felicidad, mientras caminaba junto a su novio. Por su parte, aunque se le veía algo tímido, Hakan no dudaba en hablar de una incipiente pero "seria relación" con Hande Erçel. Un noviazgo que ha ido viento en popa y al que, en unos meses, pondrán el broche de oro con su boda.