El radical cambio de imagen de Hande Erçel que tiene mucho en común con su ex Keren Bürsin La bella actriz ha comenzado el año con nuevo look y con grandes noticias familiares

Son muchos los que deciden poner en práctica el dicho de: "año nuevo, vida nueva". Tenemos por delante doce meses a estrenar que nos permiten poner el contador a cero y comenzar de nuevo. Unos se apuntan al gimnasio, otros deciden aprender idiomas y, los más atrevidos, deciden romper con todo y cambiar de look. Una de las que se que ha apuntado a renovar por completo su apariencia ha sido Hande Erçel, quien ha sorprendido a todos sus seguidores con una radical transformación con la que nos ha recordado mucho a su ex Kerem Bürsin.

Sin duda, una de las señas de identidad de la protagonista de Halka, de 30 años, es su larga melena, que siempre luce orgullosa y lleva impecable. Que no se asusten sus fans porque no ha decidido cortar por lo sano y acabar con su preciosa cabellera sino variar su color. Hande Erçel ha pasado de ser morena a pelirroja, ahora, además de haber compartido una relación con el protagonista Ya Çok Seversen, de 36 años, que comenzaba durante el rodaje de Love is in the air y finalizaba a principios de 2022, tiene en común con él el tono del pelo.

La intérprete de Hayat: amor sin palabras compartía con sus seguidores todo el proceso de su cambio de look, desde cómo le daban forma al cabello hasta cómo le aplicaban el tinte y la peinaban y también la manera en la que le decoloraban las cejas para que no hubiera tanto contraste. Para esta transformación, Hande Erçel decidía ponerse en las manos de una de sus personas de confianza, el estilista capilar Nuri Sekerci. No es la primera vez que el peluquero convierte a la actriz en pelirroja, en mayo de 2023 ya lo hizo, pero, en esa ocasión, fue una caracterización para una campaña publicitaria de una de las firmas de la que la bella actriz es imagen.

Las especulaciones sobre el cambio de look de la artista no han dejado de sucederse. Se desconoce si se debe a una elección personal o si es por exigencias del guion por un nuevo proyecto profesional en el que vaya a sumergirse tras haber finalizado con las grabaciones de Bambaşka Biri, la última producción audiovisual en la que ha participado en Turquía. Lo único que está claro es que, sea por el motivo que sea, la artista está guapísima con su nueva imagen.

Fin de año en el paraíso y grandes noticias familiares

Hande Erçel, que está atravesando un dulce momento personal, ha pasado la Nochevieja en un destino muy especial. La actriz ha dicho adiós a 2023 en un lugar de ensueño: Bali. Pero no ha viajado a este exótico destino sola, sino que ha comenzado el año junto a su pareja, el empresario Hakan Sabanci, junto al que lleva un año de feliz relación y con quien ha encontrado la estabilidad sentimental.

Ambos están disfrutando de unos días de sol, playa, turismo y, sobre todo, mucho amor. La pareja, que siempre es muy reservada con todo lo relacionado con su vida privada, cada vez comparte más momentos juntos con sus seguidores, gritando su amor a los cuatro vientos y dando muestras de que cada día están más felices.

Por otro lado, la protagonista de Azize comienza el año con una de las mejores noticias que podía recibir: su sobrina Mavi, de 4 años, que ha estado luchando contra una grave enfermedad, desde hace un año y medio, se ha recuperado completamente de su afección.

Los padres de la pequeña, Gamze Erçel y Can Yildirim, han sido los encargados de transmitir la buena nueva a través de sus perfiles. La influencer capturaba y compartía los momentos en los que su hija tocaba la campana que los niños hacen sonar cuando vencen su enfermedad. "Afortunadamente, el estado de Mavi es muy bueno. Cuando ella está bien, nosotros también lo estamos. Qué días tan difíciles. Me gustaría recordarles que no hay nada más importante que la salud", escribía la hermana mayor de Hande en su publicación.

La familia deja atrás muchos meses de dolor e incertidumbre. Sin duda, han estrenado 2024 con la mejor de las informaciones y celebrando por todo lo alto la curación total de la pequeña Mavi, ojito derecho de su tía Hande, quien siente auténtica devoción por la niña.