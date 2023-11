El novio de Hande Erçel se declara como nunca antes a su chica en una fecha muy significativa La protagonista de 'Love is in the air' y Hakan Sabancı salen juntos desde noviembre de 2022

El mes de noviembre está marcado en rojo en el calendario de Hande Erçel. La bella actriz, que está atravesando un dulce momento personal, tiene un doble motivo de celebración estos días. Por un lado, acaba de cumplir doce meses de amor junto a su pareja, el empresario turco Hakan Sabancı, de 32 años, con quien comenzó una relación en noviembre de 2022 aunque no se hizo pública hasta el mes de marzo, junto al que ha encontrado la estabilidad sentimental. Por otro, la protagonista de Love is in the air está de enhorabuena ya que ha dado una nueva vuelta al sol y ha estrenado década.

El 30 cumpleaños de la intérprete de Perla negra ha sido la razón por la que su chico, poco dado a hacer demostraciones de amor públicas y siempre muy discreto con todo lo relacionado con su vida privada, haya decidido gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de ella.

Para celebrar un día tan especial, el empresario ha querido felicitar a su novia y lo ha hecho compartiendo una romántica foto de los dos juntos en actitud muy cariñosa sobre la que ha escrito: "Feliz cumpleaños amor", junto a un corazón. Una auténtica declaración de amor que ha sorprendido por lo reservado que es Hakan, quien, poco a poco, se va abriendo y va compartiendo sus sentimientos y su felicidad junto a Hande. En la imagen se puede ver a la pareja de lo más amorosos, abrazados y cogidos de la mano, con los ojos cerrados y los rostros muy cerca a punto de besarse.

No es la primera vez que los novios comparten una instantánea juntos, hemos podido verlos en el concierto de Coldplay en Milán, en su viaje a Nueva York, en una boda o en la cubierta de un barco con una romántica puesta de sol a sus espaldas, pero sí es la fotografía en la que se muestran más cariñosos, ajenos a las miradas de propios y extraños concentrados el uno en el otro y en su amor.

Hande no tardaba en responder al mensaje de su chico con un sincero "mi amor', pero cambiando la última palabra por un corazón que simboliza lo que siente por él y lo mucho que significa para ella.

Pero Hakan no ha sido el único que ha querido felicitar a la actriz el día en el que entraba en la treintena. Su hermana, Gamze Erçel ha tirado de humor utilizando un vídeo de la serie Friends donde ha escrito: "Feliz cumpleaños, abuela", ante lo que la menor de las Erçel ha respondido con ironía: "Por qué, Dios, por qué".

Su cuñado, Caner Yıldırım, era más benévolo con Hande y compartía un entrañable clip donde se puede ver proyectada en una pared la sombra de la protagonista de Halka bailando con la pequeña Mavi, su sobrina de 3 años y su mayor debilidad, en sus brazos, una felicitación que seguro le ha llegado al alma.

Algunos de sus compañeros de Love in the air también han aprovechado para enviarle sus mejores deseos. Es el caso de Maya Basol, su hija en la exitosa ficción, quien le ha mandado una tierna foto de las dos en la que la pequeña le está dando un beso, acompañada por unas sentidas palabras: "Que tu vida sea tan maravillosa como la belleza de tu corazón. Te queremos mucho", ha expresado la joven actriz de 8 años. "Feliz cumpleaños, hermosa", le ha escrito también su enemiga en la serie pero gran amiga fuera de ella, Bige Önal, quien no podía faltar en un día tan señalado para Hande.

Si los actores de la serie que la lanzó a la fama han felicitado a la actriz, sus actuales compañeros no han sido menos. Burak Deniz, que en estos momentos protagoniza junto a Hande Erçel Bambaşka Biri y que ya fue su pareja en la ficción en Hayat: Amor sin palabras, telenovela con la que descubrimos a ambos en España, hacia referencia al tiempo que hace que se conocen. "¡Hemos crecido! ¡Esta chica cumple 30 hoy! ¡Deseo celebrar su edad juntos! ¡Eres una chica vieja! Te quiero, feliz cumpleaños", le ha dicho.

Las alegrías no cesaban para la actriz de Azize que iba de celebración en celebración, al llegar al plató de la serie la obsequiaban con un impresionante y colorido pastel de varios pisos adornado con muñecas que la representaban en diferentes momentos de su vida, de su carrera, con sus perros, reflejando su amor por la pintura o a su personaje de Leyla, al que está dando vida en este momento, y con una corona en lo más alto.

En el set también tuvo que soplar las velas de dos tartas de chocolate que le entregaron el protagonista de Şahmaran y otro miembro del equipo.

La cosa no quedó allí, los festejos por el 30 cumpleaños de la actriz continuaron y acabó el día con un fiestón por todo lo alto ambientado en la década de los años 20. Junto a gran cantidad de amigos y seres queridos, entre los que no faltaron su hermana Gamze y su cuñado y su novio Hakan Sabancı, Hande disfrutó de una divertida velada donde no faltaron los bailes, las risas, la música ni, por supuesto, la tarta.

En el evento la bella artista volvió a llamar la atención por su belleza y deslumbró con dos espectaculares estilismos en color blanco obra del diseñador Amor Garibovic. El primero, era una levita entallada con detalles de pedrería que combinó con unos minishorts que le permitían presumir de sus tonificadas piernas, como complemento una pajarita a juego al cuello. Su segundo look era un llamativo vestido corsé con minifalda de plumas con el que también estaba increíble. Sin duda, su entrada en la nueva década ha estado llena de detalles y momentos inolvidables que la acompañarán para siempre.