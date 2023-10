Cara y cruz para Hande Erçel: cumple el primer aniversario con su chico y se defiende tras las críticas por su última serie

Hande Erçel está viviendo un año lleno de emociones de todo tipo. La bella actriz está feliz por la evolución de su sobrina Mavi, de tres años, quien se está recuperando de los problemas de salud que le fueron diagnosticados en el verano de 2022. En lo que respecta a su vida personal, todo le sonríe y no puede estar mejor con su pareja Hakan Sabancı, junto al que ha encontrado la estabilidad sentimental y con el que en unos días celebrará su primer año de amor. Unos meses que han vivido con intensidad y muchos viajes, siempre fieles a la discreción que les ha caracterizado desde el momento en el que comenzaron a salir, pero sin ocultar nunca su relación.

La pareja, que comenzaba a salir en noviembre de 2022, está muy enamorada. Los medios turcos aseguran que incluso se podrían haber comprometido. Un rumor que ha corrido como la pólvora después de ver las últimas imágenes que ha compartido la actriz en las que muestra en su dedo anular de la mano izquierda un anillo, junto al que siempre lleva en el dedo corazón que perteneció a su madre, fallecida de cáncer en 2019, que podría indicar que han decidido dar un paso más allá en su relación y que pronto podrían darse el 'sí, quiero'. Aunque, como es habitual, los protagonistas no han confirmado ni desmentido la noticia.

Hande y Hakan hacían su primer posado público durante el pasado festival de Cannes, precisamente la ciudad hasta donde la artista se desplazaba hace unos días para asistir a la Mipcom, la mayor reunión mundial de profesionales de la televisión y los medios de comunicación. Hande Erçel, de 29 años, viajaba hasta la bella localidad de la Costa Azul junto al equipo de Bambaşka Biri, la serie con la que ha vuelto al trabajo tras el éxito que cosechó con Love is in the air y después de unos meses alejada de los sets de grabación para estar con su familia, formarse y terminar su carrera de Historia del Arte.

Todo haría pensar que la protagonista de Perla negra está atravesando por un dulce momento a todos los niveles si no fuera porque su participación en este proyecto, que protagoniza junto a Burak Deniz, con quien ya trabajó en Hayat: Amor sin palabras, no está teniendo el reconocimiento que esperaba. Lejos de eso, el éxito de la ficción se está viendo ensombrecido por la multitud de críticas que Hande está recibiendo en Turquía por su interpretación de una fiscal en la serie.

Hasta el momento, Hande no había querido pronunciarse al respecto, para ella la mejor contestación siempre ha sido seguir trabajando para lograr acallar esos comentarios pero, al ser preguntada en su última aparición pública sobre cómo llevaba las críticas negativas, la actriz no dudaba en expresar su opinión. "Me gustaría responder a esto a través de mi personaje. Leyla (su papel en la serie), e incluso muchos de los personajes femeninos que vemos, luchan duro para existir en su propio mundo. Por desgracia, yo también lucho para existir y que se me reconozca en esta profesión en mi propio país", ha asegurado con tristeza la intérprete, haciendo referencia a los que ponen el duda su profesionalidad.

La protagonista de Azize añadía además que "estas personas existen en realidad. Cuando los vemos en pantalla decimos lo hermosos que son, pero cuando vemos un ejemplo en la vida real, no lo apoyamos, lo criticamos". Hande Erçel finalizaba su intervención aseverando que "lucho muy duro para existir en esta profesión en mi país". Así es como la actriz se ha defendido de sus detractores, muchos de los cuales llevan tiempo criticando también el cambio de imagen físico que ha sufrido desde que comenzó su carrera profesional.

Es curioso que las críticas destructivas que está recibiendo provengan de Turquía, por el contrario, fuera de su país natal, la serie está cosechando un gran éxito y el trabajo de Hande Erçel está siendo muy valorado, no en vano es una de las artistas otomanas más queridas por el público a nivel mundial y con mayor proyección internacional.

También hay quien ha dado la cara por ella y ha salido en su defensa

Pero no todo ha sido malo y, en estos complicados momentos, Hande también ha recibido el apoyo de algunos compañeros del mundo del espectáculo otomano. Faruk Turgut, dueño de la productora Gold, una de las más importantes de Turquía artífice de éxitos como Erkenci kus, dijo que "la actuación de Hande es muy criticada en Turquía, sin embargo, cuando un televidente la ve en América del Sur no piensa: 'ay, qué limitadas son las dotes interpretativas de esta actriz'. Al contario, están encantados de verla actuar. Yo no entiendo porque tratan a esta chica como si hubiera cometido un pecado, ¿acaso el resto de actrices son mejores? Hablan como si el resto fueran a ganar un Oscar y ella fuera la peor"

El productor añadía además que la protagonista de Güneşin Kızları ha obtenido lo que tiene con su esfuerzo, talento y constancia ya que "esta chica no tiene contactos y no ha ganado trabajos como han hecho otras. Todos deberían admitir y aceptar que toda serie donde esté Hande Erçel garantiza que se va a vender en el extranjero de manera masiva. Y esta es una de las razones más grandes para que las productoras turcas se mantengan en pie", afirmaba de manera tajante.

También recibió el apoyo de Melisa Aslı Pamuk, a la que descubrimos en nuestro país con su papel como Asu en Kara Sevda. La artista señalaba ante los medios que "si la gente se siente incómoda o le molesta ver a alguien en la televisión, simplemente deja de verlo, no juzgues, no comentes". La intérprete explicaba también que ellos pasan muchas horas dando lo mejor de sí mismos en un set de grabación como para que venga alguien, se siente frente a la pantalla y "en cinco minutos eché abajo tu trabajo y humille al actor, no, no es así".

La protagonista New Life se lamentaba además del poco apoyo que hay entre las féminas en el mundo del espectáculo turco afirmando que "las mujeres deben de apoyar a otras mujeres. Siempre estoy a favor de la solidaridad femenina. Necesitamos apoyarnos unas a otras, pero esto no sucede mucho en nuestra industria", señalaba.