El 'dulce' talento oculto de Hande Erçel ('Love is in the air') que nos engaña a primera vista La bella actriz turca es una apasionada del arte y ha vuelto a demostrar su capacidad creativa

Que Hande Erçel además de una excelente actriz es una gran apasionada del arte no es un ningún secreto. Que tiene un don para la pintura, tampoco. Pero, cuando pensábamos que conocíamos todo sobre la protagonista de Love is in the air, de 30 años, su talento y sus capacidades artísticas han vuelto a sorprendernos. La intérprete de Halka ha explorado una nueva faceta creativa que ha compartido con todos sus seguidores, y, aunque en un principio, casi consigue engañarnos y hacernos pensar que se he metido a repostera, el resultado de su trabajo nos ha dejado claro que, en realidad, es una gran artesana.

La protagonista de Bambaşka Biri ha mostrado a través de un vídeo cómo se ha lanzado al mundo de la alfarería. Una nueva afición que no se le da nada mal. Sentada en la mesa de un taller de artesanía de Estambul en el que se siente como si estuviera en su propia casa, Hande se dispone a atacar su nuevo reto. Muy guapa con una gorra de cuero negra, camiseta en el mismo color y una chaqueta blanca, y ataviada con un delantal negro para no marcharse con los materiales que va a utilizar, la intérprete se pone manos a la obra con el proceso creativo.

Lo primero que Hande hace es aplastar la arcilla con un mazo de madera. Acto seguido, rodillo en mano, amasa con amor y esmero la masa como si de la mejor panadera de la ciudad se tratara. La actriz incluso se levanta de su taburete para ejercer la fuerza suficiente sobre el barro para conseguir el grosor y la textura que busca.

Después, toma pequeños trozos a los que da forma de rollitos que más tarde coloca sobre una base. El siguiente paso es coger el pincel para teñir de color gris el barro y así procede. Hande tiene durante todo el proceso una gran sonrisa en su rostro que delata cómo está disfrutando.

Finalizado el trabajo, la protagonista de Hayat: Amor sin palabras muestra orgullosa a cámara su 'tarta', bromeando con el mensaje: "¿Dónde aprendí a hacer pasteles como este?". Desde luego, el resultado de su trabajo es todo un trampantojo porque, en realidad, no se trata de un dulce sino de un centro de mesa.

No en vano, y sabiendo que el proceso creativo podía llevar a confusión, Hande ha querido jugar al despiste poniendo como música de ambiente al clip el tema In the kitchen de Giulio Cercato. Sea un producto de repostería o un artículo de alfarería, lo que está claro es que talento no le falta para hacer lo que se proponga.

Su gran amor por el arte

Aunque lleva años dedicada al mundo de la actuación, la otra gran pasión de Hande Erçel siempre ha sido la pintura. De hecho, la bella intérprete antes de que despegara su carrera como actriz estaba matriculada en la facultad de Bellas Artes, unos estudios que tuvo que dejar aparcados debido a su meteórico ascenso profesional y a la fama que alcanzó gracias a su personaje de Eda en Love in in the air ya que le resultaba imposible compaginar las grabaciones con las clases.

Pese a que no pudiera asistir a las aulas, la protagonista de Azize jamás ha dejado de pintar. Es un arte que le gusta y le relaja ya que, como ha manifestado en diferentes ocasiones, le ayuda a evadirse de todo. De hecho, la intérprete ha instalado un estudio en su casa para dar rienda suelta a su creatividad. Allí pinta diferentes obras, algunas de ellas decoran las paredes de su hogar y, otras, podrían formar parte en un futuro de su propia galería de arte.

Hande Erçel es una de las intérpretes turcas con más éxito y mayor proyección internacional. Pero como en la vida nada es eterno y uno nunca sabe lo que el futuro le depara, si su carrera en el mundo del espectáculo no tuviera continuidad, tiene pensado un plan B: abrir una galería de arte, donde, entre otras piezas, expondría sus obras, tal y como ha manifestado ante los medios turcos varias veces.

Dos nuevos cambios en la vida de la intérprete

En este momento, Hande Erçel se encuentra en una época de crecimiento personal y ha retomado sus estudios en el departamento de artes tradicionales de Turquía de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan de Estambul. Exultante de alegría ha compartido una imagen mostrando su carnet universitario, y no es para menos, ya que está un pasito más cerca de materializar el sueño de licenciarse, un anhelo para el que le queda ya muy poco, tan solo algunas asignaturas.

Su vuelta a la facultad no es el único cambio que ha arrojado esta fotografía, sino que en la instantánea observamos que ha dejado de ser pelirroja y ha vuelto a su castaño original. Algo que ha corroborado poco después con un carrusel de fotos donde se despedía de su pelo rojo junto al mensaje: "nos volveremos a ver", dejando claro que se ha sentido a gusto con el que ha sido su nuevo look durante casi un mes y al que no descarta regresar en algún momento.