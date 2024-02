La protagonista de 'Love is in the air', más enamorada que nunca Hande Erçel abre su álbum inédito más personal junto a su novio Hakan Sabanci por un motivo muy especial En marzo se cumplirá un año desde que la pareja confirmara su romance tras un viaje a París

Febrero es un mes con doble celebración para Hande Erçel. Por un lado, porque se celebra el Día de los Enamorados y, por otro, porque es el cumpleaños del hombre que le ha robado el corazón: Hakan Sabancı, con quien podría haberse comprometido, tal y como aseguran los medios turcos. Lejos quedan los tiempos en los que la bella artista y el empresario trataban de esconderse para evitar convertirse en el centro de todas las miradas. Ahora, aún fieles a la discreción que les caracteriza, aprovechan cada ocasión que tienen para gritar su amor a los cuatro vientos. Esta vez ha sido la actriz quien ha querido declararse a su chico por su nueva vuelta al sol.

Hande Erçel, de 30 años, está feliz junto a Hakan Sabancı, el hombre junto al que ha encontrado la estabilidad sentimental y con quien podría pasar por el altar en próximo verano. Así ha querido demostrarlo: coincidiendo con el 33 cumpleaños del empresario, la protagonista de Perla Negra le ha declarado su amor públicamente. Para ello, ha elegido una manera muy romántica, abriendo su álbum de fotos más personal junto a su chico con tres imágenes que captan a la perfección lo enamorados que están.

La primera instantánea que la protagonista de Halka compartía seguro que tendrá para ella un simbolismo muy especial. Está hecha de Cannes el mismo día en el que la pareja hizo su primer posado oficial juntos en una gala para recaudar fondos organizada amFAR, la Fundación Americana para la Investigación del Sida, enmarcada dentro de los eventos que tuvieron lugar en la 76º edición del famoso festival de cine.

En la imagen vemos a los novios muy elegantes vestidos para la ocasión mirando con interés y una sonrisa sus teléfonos, tal vez estaban viendo lo guapos que habían salido en su presentación oficial como pareja de manera pública. La fotografía va acompañada con el texto "Feliz cumpleaños a mi San Valentín" junto a un corazón rojo, haciendo un juego de palabras hacia su chico, quien comparte día de nacimiento con el santo del amor.

La segunda foto es una demostración gráfica del amor que siente el uno por el otro. La imagen también está tomada en Cannes, pero no en mayo sino en sus vacaciones de verano, el primero que han pasado juntos disfrutando al máximo el uno del otro. Se puede apreciar a la pareja de enamorados abrazados en actitud muy cariñosa, muy sonrientes, mirándose a los ojos y sin poder negar que se les cae la baba. En esta ocasión, el mensaje que la acompaña es más escueto y directo: "Mi amor", escribe la protagonista de Love is in the air al lado de un corazón blanco.

Una vez más, podríamos recurrir al dicho de que una imagen vale más que mil palabras, no hay más que mirar la última fotografía efímera que Hande Erçel subía a su perfil para verlo. En una instantánea tomada sin que al parecer los protagonistas se dieran cuenta, vemos a los novios abrazados en la cubierta de un barco mientras que Hakan toca cariñosamente la carita de su chica. "Mi día de San Valentín" es la frase que lleva impresa la foto, no sabemos si es que justo fue capturada el 14 de febrero o si se refiere a que, para ella, todos los días son el de los Enamorados junto al abogado.

Una nueva escapada romántica

Hande Erçel y Hakan Sabancı son dos apasionados de los viajes y juntos han recorrido ya medio mundo desde que comenzaron a salir en noviembre de 2022. París, Londres, Finlandia, Italia, Nueva York o Indonesia son algunos de los lugares que han visitado. Pero no la cosa no acaba ahí y su lista sigue creciendo.

Para celebrar la nueva vuelta al sol del empresario, la pareja ha puesto rumbo a un destino idílico en el que dar rienda suelta a su amor: Isla Mauricio. Un entorno de ensueño donde los novios han vivido unos días mágicos y donde seguro que han seguido creando recuerdos juntos que les acompañarán para siempre.