La velada más rockera de Patricia Pardo y Christian Gálvez, más enamorados que nunca en un concierto

Patricia Pardo (39 años) y Christian Gálvez (43 años) están más enamorados que nunca. La prueba clara está en la cantidad de planes que hacen juntos y que luego comparten con todos sus seguidores. El último de ellos ha sido la asistencia a un concierto, en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, donde tocaba el grupo estadounidense Guns N' Roses, que han sacado al rockero que la pareja lleva dentro, así como a las cuarenta mil almas restantes que entonaban sus canciones.

Ha sido la propia Patricia Pardo quien ha compartido varias imágenes del concierto. En ellas aparecía el recinto plagado de fans y los artistas sobre el escenario. Pero había dos fotografías de lo más especiales en las que salían ellos dos, muy sonrientes, disfrutando de la romántica velada rockera. "He’s got a smile that it seems to me. Reminds me of childhood memories… (en español: 'Tiene una sonrisa que se me parece. Me trae recuerdos de la infancia...')", escribía bajo la publicación la presentadora.

La respuesta de Christian Gálvez a la dedicatoria de Patricia no se ha hecho esperar: "Now and then when I see your face, you take me away to that special place… (en español: 'De vez en cuando, cuando veo tu cara me llevas a este lugar tan especial...')", respondía con la misma publicación de instantáneas pero en su perfil público. Tanto la frase de Patricia como la de Christian pertenecen a uno de los temas más exitosos del grupo estadounidense, Sweet Child O' Mine, una canción que ya ha cumplido 35 años y que sigue haciendo historia entre sus seguidores.

Los planes de la pareja

Las semanas se convierten en un no parar para la pareja. Ambos están trabajando a tope y no tienen mucho tiempo para estar juntos. Por este motivo, suelen aprovechar los fines de semana para hacer sus mejores planes y sus escapadas. Hace menos de un mes viajaban hasta Jerusalén por el 43 cumpleaños de Christian Gálvez, convirtiendo en realidad uno de sus sueños.

"He realizado esta travesía junto a la mejor compañera de viaje. Gracias Patricia Pardo por cogerme de la mano y cumplir un sueño, por disfrutar a mi lado y por el brillo de tus ojos viéndome saborear junto a ti ese mágico lugar", le dedicaba a su novia en una publicación.

A finales de abril, Patricia y Christian protagonizaron su primer posado juntos de forma pública en un photocall. Tras acudir individualmente a varios eventos, la pareja dio un paso hacia adelante y los dos asistieron a la cena solidaria que organiza anualmente la Fundación Querer. "No estamos acostumbrados, y es nuestra primera vez", explicaron a los medios que allí se congregaron.

Además, el pasado mes de febrero la pareja celebró su primer aniversario juntos. Y lo hizo de la mejor forma posible, con un viaje a Santiago de Compostela, donde inmortalizaron su amor con un beso dentro de la famosa Catedral, debajo del botafumeiro. Lo que está claro es que los dos enamorados están viviendo una de sus mejores etapas después de romper cada uno con sus relaciones anteriores.