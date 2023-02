La escapada romántica de Isa Pantoja y Asraf Beno a Roma tras anunciar su compromiso

Isa Pantoja y Asraf continúan paseando su amor alrededor del mundo. Tras su viaje a Egipto, Tailandia y Abu Dhabi, la pareja, que anunció hace unos días que se casarán el próximo otoño, se ha escapado a Roma para pasar unos días de lo más románticos. El coliseo romano, la fontana di Trevi, el panteón, el foro romano, plaza Navona, la terraza de Castel Sant'Angelo... la hija de Isabel Pantoja y el modelo no han parado de visitar muchos de los rincones más icónicos de la capital italiana. Además han tenido tiempo de disfrutar de la gastronomía de la ciudad e incluso de tomar unas copas durante la noche. De la mano, el futuro matrimonio ha publicado varios vídeos y fotografías en las que han mostrado a todos sus seguidores lo enamorados que están.

"Resumen del primer día en Roma", ha escrito Asraf varias fotografías de la ciudad y de ellos dos posando en algunos rincones, mirándose muy enamorados y dándose besos mientras pasean por Roma. Durante estos días que ha pasado la pareja por la capital italiana, Isa y su futuro marido han mostrado lo contentos y felices que están de que por fin vaya a celebrar su boda tras los numerosos retrasos que han tenido que realizar a lo largo de los meses siempre pensando en que todos sus seres queridos pudieran acudir al evento. "Ya lo he retrasado un montón, como Tamara para que todo el mundo estuviera y no hay manera. Lo voy a hacer sí o sí con quien haya. Claro que por supuesto he invitado a mi madre, el que no es mi hermano porque no tenemos relación y entonces no tiene sentido", dijo la colaboradora en El programa de Ana Rosa.

Con muchas ganas de continuar organizando esta fecha tan especial para los dos, Isa también confesó que todavía no sabe dónde celebrará la boda, aunque sí dijo que está dudando entre Cádiz o Sevilla. "Ya no lo voy a hacer en Marruecos como quería. Después de haberlo retrasado por la Covid-19 creo que hacerlo allí es mucho lío y por eso prefiero hacer aquí, donde todos podéis venir", ha explicado Isa, que ha añadido que Isabel sabe todos sus planes porque ya se los había contado. "Lo que no sabe es la fecha exacta. Iba a ser en abril pero viendo todo lo que está pasando prefiero que sea en septiembre y octubre", reveló la futura mujer de Asraf.

Tras la vuelta de la pareja a su día a día, Isa ha contado a todos sus seguidores que está muy centrada en su carrera, ya que tiene exámenes en dos semanas. "Estoy hablando desde mi escritorio porque estoy estudiando bastante. Lo llevo muy bien porque empecé con mucho tiempo para entender todos los temas", ha dicho la hija de la intérprete de Marinero de luces, que además ha confesado que aprovecha el largo trayecto en el tren (ida y vuelta) para continuar repasando y ser una "futura licenciada".