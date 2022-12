Las 10 películas de Netflix que no te puedes perder estas navidades

Una de las razones por las que las fiestas de Navidad nos encantan es por la cascada de estrenos de cine que llegan a las pantallas, y Netflix es una de las plataformas que se va a llenar de novedades ideales para las fechas que están a punto de comenzar. Si en el formato series ya estamos deseando que llegue el 21 de diciembre para ver la tercera temporada de Emily in Paris, entre otras, en lo que al cine se refiere hay montones de cintas interesantísimas, bien por la temática navideña, bien porque son perfectas para ver con los más pequeños o porque son estrenos mundiales que vienen avalados por la crítica. Estas son las diez películas que no te puedes perder en navidades.

VER GALERÍA

La historia real que hay detrás de 'Más allá del universo', la película romántica que causa furor en Netflix

El diario de Noel, una comedia romántica con mucha nieve y el protagonista de 'This Is Us'

Si hay un formato de película navideña que nos atrapa, esa es la comedia romántica llena de nieve y villancicos. Si encima está protagonizada por Justin Hartley (Kevin en This Is Us), la cosa no puede ir mejor. El diario de Noel, disponible desde el 24 de noviembre, cuenta la historia de un escritor de éxito, interpretado por Hartley, que coincide con una mujer (Barrett Doss) en busca de su madre biológica. Un misterioso diario contiene las pistas que necesitan mientras la química entre ellos crece. Curiosidad: Justin acudió a la première de la cinta acompañado por su amor en la vida real, Sofía Pernas.

Justin Hartley ('This is us') posa por primera vez en la alfombra roja con Sofía Pernas

VER GALERÍA

Pinocho, la espectacular versión del cuento por Guillermo del Toro

Después de la mítica versión de Disney, ha sido Guillermo del Toro quien ha recuperado el cuento de Collodi y lo ha convertido en una película de animación en stop-motion. Pinocho de Guillermo del Toro, que se estrena el 9 de diciembre, llega a la plataforma envuelta en críticas excelentes, y es perfecta para ver con los peques de la casa. Por cierto, la versión original cuenta con las voces, entre otros, de Tilda Swinton, Cate Blanchett, Ewan McGregor o Finn Wolfhard, el chico que da vida a Mike Wheeler en Stranger Things.

Guillermo del Toro vuelve al trabajo, vestido de luto, un día después del fallecimiento de su madre

VER GALERÍA

Scrooge: cuento de Navidad, una nueva versión exclusiva para Netflix del clásico de Dickens

Hablando de voces, en este remake del cuento de Charles Dickens, que llega mañana 2 de diciembre a Netflix, encontramos la de Olivia Colman, quien dio vida a la reina Isabel de Inglaterra en The Crown. Anécdota aparte, esta versión animada no solo tiene una estética impresionante, sino también algún que otro guiño que la aleja de la ortodoxia del clásico, pero que encantará a grandes y pequeños (eso sí, hay algún que otro susto a cargo de los fantasmas).

Las cinco actrices que mejor interpretaron a Isabel II en la ficción

VER GALERÍA

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, la anhelada secuela del detective Benoit Blanc

Enigmas propio de la mejor Agatha Christie, humor, el misterio en torno a una muerte por resolver y un elenco de lujo: estos fueron los ingredientes de Puñales por la espalda, una de las películas que encumbraron a Ana de Armas en Hollywood, y son de nuevo los utilizados para esta segunda parte, que llega el 23 de diciembre a la plataforma. Kate Hudson, Edward Norton o Ethan Hawke son algunos de los actores que acompañan a Daniel Craig en su nueva aventura, esta vez en la mansión en una isla griega que posee un magnate tecnológico (Norton).

Los cuatro actores que han sido clave en la meteórica carrera de Ana de Armas

VER GALERÍA

Navidad de golpe, el regreso de Lindsay Lohan

Después de un tiempo alejada de los focos, Lindsay Lohan ha regresado por todo lo alto con Navidad de golpe, una comedia romántica exclusiva de Netflix que está en catálogo desde el 10 de noviembre. La historia se centra en una rica heredera, bastante mimada, que sufre un accidente esquiando y pierde la memoria. Acaba recibiendo los cuidados de un viudo (Chord Overstreet) y su hija. Un cóctel perfecto para disfrutar de una historia de amor con telón navideño de fondo.

Lindsay Lohan, Rachel McAdams... Así ha cambiado su vida 18 años después de 'Chicas malas'

VER GALERÍA

Matilda, de Roald Dahl: el musical, la versión para bailar y cantar de un clásico literario

Roald Dahl ha surtido al cine de numerosas películas gracias a sus brillantes relatos. Una de ellas ha sido Matilda, la historia de una niña con una inteligencia extraordinaria dispuesta a cambiar su vida. Si ya nos emocionó la versión de 1996, con Mara Wilson y Danny DeVito, esta llega en versión musical, adaptación de la pieza teatral ganadora de un Tony. Alisha Weir da vida a la protagonista, y en el reparto tenemos nada menos que a Emma Thompson. Un lujazo que llega a Netflix el 25 de diciembre.

¿Recuerdas a Mara Wilson, la protagonista de 'Matilda'? Así ha sido su regreso a la pantalla 20 años después

VER GALERÍA

Navidad contigo: comedia romántica protagonizada por una estrella de los 90

Quizá no lo recuerdes, pero Freddie Prinze Jr. fue un actor muy conocido en los años 90 y principios de los 2000. Principalmente, por ser el protagonista de la saga Scooby-Doo y por casarse con Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy, cazavampiros. En la comedia romántica Navidad contigo, que está en Netflix desde el 17 de noviembre, interpreta al padre de una fan de una gran artista pop, Angelina (Aimee Garcia), quien decide ir a visitar a su seguidora para darle una sorpresa. Una película ideal para enamorarse y cantar.

El look nupcial que JLo eligió para el estreno de 'Marry Me' junto a Ben Affleck

VER GALERÍA

Ruido de fondo: comedia negra protagonizada por Adam Driver

El 30 de diciembre llega a la plataforma Ruido de fondo, una película que mezcla géneros pero que en esencia parodia al cine de catástrofes, y que protagoniza uno de los actores más cotizados del momento: Adam Driver. Driver, que presentó el filme en el pasado Festival de Venecia, da vida a Jack, un profesor universitario y padre de familia que se ve enfrentado a las consecuencias de un accidente medioambiental que puede acabar con las vidas de todos.

Ana de Armas rompe a llorar al recibir una ovación de 14 minutos en el Festival de Venecia

VER GALERÍA

La familia Claus 2: una película cien por cien navideña para los más pequeños

La familia Claus 2, disponible en Netflix desde el 8 de noviembre, forma parte de una trilogía en la que el nieto de Santa Claus debe sustituir a su abuelo. En esta ocasión le llega un encargo tan especial como complicado de cumplir. Perfecta para ver en familia con los niños.

La familia de Will Smith, una piña en la gran reaparición pública del actor tras la bofetada de los Oscar

VER GALERÍA

Barcelona, noche de invierno: historias de amor en la noche de Reyes

Barcelona, noche de invierno es una película de 2015, pero llega hoy 1 de diciembre a Netflix y merece muchísimo la pena. Por resumir mucho, es una especie de Love Actually a la española, perfecta para estas fechas y con un montón de actores conocidos: Berto Romero, Miki Esparbé, Alexandra Jiménez y el actor que se ha puesto en la piel de Cristóbal Balenciaga, Alberto San Juan.

VER GALERÍA