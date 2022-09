El rodaje de 'The Crown' se ha detenido tras el fallecimiento de la Reina Las cinco actrices que mejor interpretaron a Isabel II en la ficción La vida de la soberana británica ha sido llevada al cine y a la televisión en numerosas ocasiones

El mundo entero ha vivido con mucha conmoción la muerte de Isabel II, la monarca que más años ha permanecido en el trono desde Luis XIV de Francia. Han sido 70 años dedicados al servicio de una Corona que pierde a la representante más veterana de Europa. Por supuesto, la ficción también se fijó en ella: a pesar de su extraordinaria discreción, todo lo que ha rodeado a su figura ha disparado infinidad de veces la imaginación de los creadores audiovisuales. Son muchas las veces que su vida, o parte de ella, ha sido llevada a la pantalla. Pero las interpretaciones de estas cinco actrices han sido las más mediáticas.

Helen Mirren

En el año 2006 se estrenaba The Queen, un drama en el que se reproducía la tragedia en torno a la muerte de Diana de Gales desde la perspectiva de la reina Isabel II. Todo lo que rodeó al accidente, comenzando por la inicial negativa a darle un funeral de Estado (ya no era miembro de la Familia Real y el protocolo era estricto), se refleja muy acertadamente en esta película. Mirren no solo compone un retrato magistral de la Reina, sino que además logró numerosos premios por su interpretación, entre ellos, el codiciado Oscar. Por cierto, ¿sabías que el abuelo de Helen Mirren fue el carnicero de la reina Victoria, la otra gran monarca británica de la historia reciente?

Emma Thompson

Emma es otra de las grandes actrices de la escena británica, así que en su extensa carrera no podía faltar una interpretación de su Reina. Lo hizo en el capítulo Walking the Dogs, de la serie Playhouse Presents. En aquel episodio se narraba uno de los incidentes más recordados de la biografía de Isabel II, cuando en 1982, y saltándose todas las medidas de seguridad, un intruso se coló en el dormitorio de la monarca diciéndole que estaba en paro, que era padre de cuatro hijos y que tenía hambre. Ella, en lugar de asustarse, conversó con el intruso, le dio cobijo y le ofreció lo único comestible que tenía en su habitación: galletas para perro. Su actuación gustó tanto en Buckingham que Emma recibió una condecoración en 2018, al año siguiente del estreno del capítulo.

Claire Foy

The Crown, serie que al parecer no gusta mucho a la Familia Real británica, cuenta en estricto orden cronológico el reinado de Isabel II. Para interpretarla en su etapa de juventud se eligió a Claire Foy, que durante las dos primeras temporadas de la serie da vida a la monarca desde que comienza su romance con Felipe de Edimburgo hasta que es coronada Reina y tiene a sus cuatro hijos. Claire Foy recibió numerosas nominaciones y también premios, entre ellos, un Globo de Oro y dos Emmy.

Olivia Colman

Tomó el relevo de Claire Foy, y durante las temporadas 3 y 4 se metió en la piel de Isabel II desde mediados de los 60 hasta 1990. Durante este periodo pudimos ver por primera vez a Camilla, hoy reina consorte; también asistimos al noviazgo, matrimonio y desgaste de la relación entre Carlos de Inglaterra y Diana Spencer, y se vio la relación de la monarca con la primera ministra Margaret Thatcher. Al igual que Foy, Colman también ha sido premiada en los Globos de Oro y los Emmy por su interpretación.

Imelda Staunton

Será en noviembre de este año cuando podamos comenzar a disfrutar de la interpretación de Imelda como Reina de Inglaterra, pero visto el éxito de sus antecesoras y su saber hacer, no tenemos la menor duda de que pisará más de un escenario para recibir premios por su papel. Imelda será la monarca desde 1990 hasta comienzos del siglo XXI, por lo que veremos algunos de los momentos más delicados de su vida, como el famoso annus horribilis, como ella lo calificó. Fue 1992, cuando se dieron varias separaciones dentro de la familia y un incendio destruyó parte del castillo de Windsor. Staunton, por cierto, mantiene una amistad inquebrantable con Emma Thompson, otra de las 'reinas Isabel II' en la ficción.