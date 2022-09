'The Crown' paraliza su rodaje en Barcelona durante una semana como señal de respeto a Isabel II Estaba previsto que este fin de semana se grabara la escena del accidente que acabó con la vida de la princesa Diana

El fallecimiento de reina Isabell II a los 96 años este jueves en Balmoral ha conmocionado al mundo entero. Tal ha sido el impacto, que la aclamada serie The Crown ha suspendido durante al menos una semana el rodaje de su sexta temporada en Barcelona por respeto. "The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", ha explicado Peter Morgan, productor ejecutivo de la serie en un breve comunicado difundido a la prensa internacional.

El equipo se había trasladado a la Ciudad Condal para, según informa la SER, filmar una de las escenas más importantes de la historia: el accidente automovilístico que sufrió la princesa Diana el 31 de agosto de 1997 en París. El rodaje esta previsto en los Jardinets de Gràcia, donde habían preparado un decorado imitando una calle de la capital francesa con todo lujo de detalles. Un set que, de momento, permanece completamente vacío. No es la primera vez que la famosa productora elige nuestro país para grabar sus escenas, ya que parte de la quinta temporada se grabó en Mallorca el año pasado.

De hecho, los planes del equipo de The Crown pasaban primero por Barcelona pero planeaban volver a filmar en la isla balear desde la próxima semana hasta finales de octubre, ahora todo ha cambiado despues de conocerse la triste noticia que ha conmocionado al mundo. Uno de los creadores del show, Stephen Daldry, afirmaba a Dailymail que, cuando comenzaron a grabar la primera temporada en 2016 ya se planteó queé pasaría si se dieran estas circunstancias durante la emisión de la serie, y ya en aquel momento acordaron que pararían por completo: "Es un simple tributo y una señal de respeto. Es una figura global y es lo que debemos de hacer".

La quinta temporada de la premiada producción se estrenará este otoño despidiendo a Olivia Colman, que hasta ahora interpretaba a la reina Isabel II, y dará la bienvenida a Imelda Staunton, la nueva encargada de dar vida a la monarca británica. El reparto también cuenta con Elizabeth Debicki como la princesa Diana de Gales, Dominic West en el papel del príncipe Carlos, Lesley Manvile como la princesa Margarita o Gillian Anderson, que interpreta a Margaret Thatcher. En cuanto a la trama parece que girará en torno a los convulsos años 90 y todos los acontecimientos que sucedieron, incluyendo el divorcio de la princesa Ana, el incendio del Castillo de Windsor o, como ya hemos citado anteriormente, el trágico accidente que acabó con la vida de Diana de Gales. No hay fecha para el estreno aunque se rumorea que noviembre sería el mes elegido. Por el momento, la sexta temporada permanece parada para respetar el fallecimiento de la reina.