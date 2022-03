Interpreta a la princesa Margarita en la serie de Netflix Helena Bonham Carter se posiciona al lado de la Familia Real en su visión de 'The Crown' La actriz asegura que la ficción tiene la 'responsabilidad moral' de recordar a los espectadores que no están viendo un documental

La cuarta temporada de The Crown, que se estrenó hace quince días, está dando mucho que hablar y no solo por las actuaciones de sus intérpretes sino porque la trama cuenta la historia de amor y el matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Una relación siempre controvertida y que no ha sentado nada bien ni en la Familia Real ni entre los parientes de la madre de los príncipes Guillermo y Harry. El conflicto viene porque hay quienes consideran que Netflix debería aclarar que la serie es ficción para que la gente no considere los capítulos como la Historia. Isabel II, que ya se ha mostrado ‘molesta y decepcionada’ por la imagen que se da de ella en la producción, ha encontrado una inesperada aliada: Helena Bonham Carter, que da vida a la princesa Margarita, hermana de la soberana y una de las mujeres más importantes de su vida. La actriz ha dicho que The Crown tiene "la responsabilidad moral" de recordar a los espectadores que están viendo una ficción y no un documental.

VER GALERÍA

Estos tajantes comentarios de la artista de Regreso a Howards End se han producido en medio del debate que considera que la serie podría estar dañando la reputación de la monarquía inglesa y después de que Oliver Dowden, secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, pidiera que se aclarara que los episodios no seguían la realidad tal cual ocurrió porque “me temo que una generación de espectadores que no vivió esos momentos puede confundir la ficción con la realidad”. Además del político, el conde Charles Spencer, hermano de Diana, se negó a que Netflix filmara en la casa familiar de Althorp, donde se crió la malograda Princesa, porque al verla mucha gente se olvidaría que es un drama. “Mucha gente, sobre todo los estadounidenses, me dicen que han visto The Crown como si fuese una lección de Historia y no es así (…) Tiene muchas conjeturas y mucha invención”, dijo en el programa Love your Weekend de la televisión ITV. Días más tarde manifestó que “ayudaría enormemente que al comienzo de cada episodio se dijera ‘Esto no es cierto, pero se basa en algunos hechos reales”.

También desde Palacio se ha reaccionado a esta cuarta temporada que está ambientada entre 1977 y 1990. “Es una autopsia en vivo, una disección patológica de un ser vivo que respira y no debe tolerarse. La Familia Real es la más trabajadora y la más obediente de cualquier parte del mundo. Constantemente triunfan cuando los políticos u otros cargos no lo hacen y ofrecen un incomparable servicio público”, dijo un informante real a HELLO! Sobre el asunto, el exsecretario de prensa de la Reina, Dickie Arbiter, aseguró que la soberana está molesta por la representación que se da de los Windsor. “La Reina está enojada por como The Crown retrata a la Familia Real y decepcionada de que la trama solo se enfoque en sus relaciones”, dijo.

VER GALERÍA

Los amigos del príncipe Carlos han acusado a la producción televisiva que su relación con Diana se presente como un hecho histórico y critican que la memoria de una persona esté siendo calumniada para crear un drama por el entretenimiento comercial. “Ninguno de ellos merece que secuestren su identidad para obtener beneficios. No es fácil para el Príncipe o para cualquiera de sus hijos ver el matrimonio de sus padres retratado de esa manera”, aseguró un amigo. Otros consideran que presentar a la princesa Diana como víctima de una familia despiadada es algo injusto y lamentan que haya “mucha gente que vea esto y piense que es la verdad”.

Diana de Gales en ‘The Crown’, ¿qué es realidad y qué ficción?