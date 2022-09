Elton John, Mick Jagger y Helen Mirren encabezan los homenajes a Isabel II, 'una mujer inspiradora'

Las estrellas más relevantes de la música, el cine y la televisión britanica han unido sus voces para presentar sus más sinceras condolencias por la muerte de Isabel II. Elton John, Paul McCartney y Helen Mirren han presentados sus respetos a la soberana británica, que ha fallecido a los 96 años rodeada de su familia en su residencia de Balmoral. El músico británico Elton John ha encabezado los homenajes tras el fallecimiento de la monarca, a quien recordó como "una mujer inspiradora a la que extrañará mucho. "Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel. Ella es una mujer inspiradora y ha guiado al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia, decencia y una genuina calidez. La reina Isabel ha sido una parte muy importante de mi vida, desde mi infancia hasta hoy y la extrañaré mucho".

Han sido muchas las ocasiones en las que el cantante británico pudo coincidir con la soberana británica y anoche durante un concierto en Toronto quiso rendirle tributo. "Hoy hemos tenido la noticia más triste, sobre el fallecimiento de Su Majestad, la Reina Isabel. Era una presencia inspiradora para estar cerca. He estado cerca de ella y fue fantástica. Y guió al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia, decencia y una genuina calidez. Tengo 75 años, ella ha estado conmigo toda la vida y me siento muy triste porque ya no estará conmigo”, reflexionó el cantante. "Pero me alegro de que esté en paz, me alegro de que descanse, se lo merece, ha trabajado muy duro. Envío mi amor a su familia, a sus seres queridos y la extrañaremos, pero su espíritu sigue vivo". Tras su homenaje, Sir Elton concluyó con una conmovedora interpretación de Don't Let The Sun Go Down On Me.

Otro de las grandes leyendas de la música como es el líder de los Rolling Stones Mick Jagger recordó a la Reina como una "abuela muy querida por la nación". "Durante toda mi vida Su Majestad, la Reina Isabel II siempre ha estado ahí. En mi infancia puedo recordar ver los momentos destacados de su boda en la televisión. La recuerdo como una hermosa joven, a la abuela más querida de la nación. Mi más sentido pésame para la familia real", expresó.

Helen Mirren, ganadora de un Oscar por dar vida precisamente a la soberana británica en la película The Queen, escribió que estaba "orgullosa de ser isabelina". La actriz volvió a interpretar a la Reina este verano en el Jubileo de Platino de Isabel II durante el espectáculo Gallop Through the Ages. "Lloramos a una mujer que, con o sin la corona, era el epítome de la nobleza".

Muchas de las estrellas británicas que han querido dar el pésame a la Familia Real británica actuaron y fueron homenajeadas por Isabel II. Sir Paul McCartney pronunció unas breves palabras de despedida: "Dios bendiga a la reina Isabel II. Que descanse en paz. Larga vida al Rey". Lord Andrew Lloyd Webber estuvo entre los artistas en un concierto del Jubileo de Platino y señaló que la Reina había "sido el ancla constante no solo de Gran Bretaña y su amada Commonwealth, sino una inspiración para el mundo por su vida de servicio". La cantante Shirley Bassey destacó cómo la monarca se había "mantenido firme, digna e inspiradora", y "su coraje fue poderoso, su ejemplo icónico".

Victoria Beckham, que tuvo el honor de conocer a la soberana cuando era una de las Spice Girls y posteriormente cuando su marido, David Beckham, fue condecorado con la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham, se unió a las condolencias: "Hoy es un día muy triste no sólo para nuestro país sino para el mundo entero. Estoy profundamente entristecida por el fallecimiento de nuestra querida monarca, Su Majestad la Reina. Será recordada por su firme lealtad y servicio y mis pensamientos están con la familia real en este momento increíblemente triste".

La autora de Harry Potter J.K. Rowling también quiso compartir sus sentimientos: "Algunos pueden encontrar la efusión de conmoción y dolor británico como pintoresca o extraña, pero millones sintieron afecto y respeto por la mujer que cumplió sin quejarse su papel constitucional durante 70 años. La mayoría de los británicos nunca han conocido a otra monarca, por lo que ha sido un hilo conductor a lo largo de nuestras vidas".

La reina Isabel a lo largo de sus 70 años de reinado se interesó por conocer a las grandes figuras del mundo del espectáculo e incluso llegó a participar en un cameo en un cortometraje con James Bond para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El intérorete del agente 007 Daniel Craig mostró su profundo pesar: "Yo, como muchos, me entristeció profundamente la noticia de hoy y mis pensamientos están con la Familia Real, aquellos a quienes amaba y todos los que la amaban. Ella deja un legado incomparable y la extrañaremos profundamente". La Reina llegó a participar en otro sketch cómico para su Jubileo de Platino, esta vez junto al oso Paddington, con el que llego a tomar el té en uno de los salones del Palacio de Buckingham. El oso también ha querido despedirse de ella. "Gracias señora, por todo".

