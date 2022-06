Un vestido de 1.000 euros, consejos de moda y una polémica: los Beckham celebran el Jubileo

Como representantes globales de la cultura británica, David y Victoria Bekcham estaban destinados a formar parte de las celebraciones por el Jubileo de Isabel II, a quien ambos tienen mucho cariño. Recordemos que acudieron a las respectivas bodas de Guillermo y Harry, además de ser beneficiarios de la Orden del Imperio Británico. Es por ello que decidieron honrar a la soberana con un almuerzo en el cual la cantante deslumbró con un vestido de su propia marca.

- Un vestido metalizado con encaje, el look de Victoria Beckham como madre del novio

Los Beckham, volcados en la celebración del Jubileo

La pareja ha sido protagonista de un almuerzo con los contados ciudadanos que recibirán la Excelentísima Orden del Imperio Británico, cita que ha sido retransmitida esta tarde por la BBC para el deleite de sus fanáticos. "Victoria y yo amamos pasar tiempo con estas personas increíbles que han sido honradas por la Reina por su contribución a sus comunidades. Fue genial escuchar sus inspiradoras historias", escribió el futbolista en la descripción de esta fotografía que publicó en redes sociales para agradecer a los futuros premiados, entre los que se encuentran deportistas, trabajadores sociales y científicos del país.

David ofrece el mejor consejo de moda

Reconocido como uno de los dúos más elegantes del mundo, el matrimonio luce siempre de diez, -él, con sus trajes perfectamente entallados; ella, con sus favorecedores vestidos lisos o conjuntos de chaqueta y pantalón palazzo- por lo que, a modo de gesto solidario, no dudaron en ofrecer un par de consejos de moda a los galardonados de cara a la ceremonia. "Pedid un asiento que esté cerca del baño", sugiere la diseñadora, a lo que su marido añade en tono jocoso: "No uséis tacones demasiado altos porque dar ese par de pasos hacia atrás es un desafío.... No es que yo llevase tacones recibiendo la mía".

La pasada noche, en la Fiesta de Platino, Beckham también participó con un breve discurso reproducido en las inmensas pantallas ubicadas a las afueras del Palacio de Buckingham, desatando furor en el público.

- Victoria Beckham combina así el pantalón de campana para alargar las piernas al máximo

Un vestido 'vainilla' con salones bicolor

En más de una ocasión, Victoria ha conectado su armario con el de la realeza británica, por lo que hoy no ha sido un caso aislado. Escogió este vestido de crepé cady fluido en color 'vainilla' (como lo describe en su web) que presenta una silueta ajustada al torso y acampanada a la altura de las caderas para resaltar su figura a la vez que facilita el movimiento.

El toque distintivo se encuentra en sus mangas anchas y abullonadas en la zona de los hombros, donde además observamos dos sutiles aberturas. Pese a su sencilla composición, la pieza está valorada en 1.150 euros, una cifra que, por lo visto, no asustó a las fieles compradoras de VB, se encuentra agotada en todas las tallas.

¡El post de la polémica! Su declaración a la Reina

Este sábado, Posh Spice compartió con sus seguidores una serie de instantáneas con las que se declara 'fan' de Isabel II al punto de recrear sus posados más icónicos. "¡70 años de ser inspiración para tantos! ¡Incluyéndome a mí, claramente! Felicidades a Su Majestad la Reina por el Jubileo de Platino, qué logro ❤️❤️", exclamó la cantante. Por bonita que fuese la declaratoria, decenas de usuarios la consideraron 'una falta de respeto' a la monarca, e incluso se preguntaron: "¿Cómo te estás comparando con la Reina? 😂".