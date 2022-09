Kate Middleton aprecia lo que se ha hecho pero quiere marcar 'su propio camino' como Princesa de Gales

Estamos ante una nueva etapa para la Corona británica con Carlos III al frente tras el fallecimiento de Isabel II a los 96 años y siete décadas como soberana británica. El Rey, en su primer e histórico discurso televisivo emitido la tarde del viernes desde el Palacio de Buckingham, adelantó las claves de su reinado y confirmó que su primogénito, junto con su esposa, heredan el título de Príncipes de Gales. A los pocos minutos de pronunciar estas palabras, el cambio se quedó reflejado en sus perfiles públicos, en los que hasta ahora eran Duques de Cambridge. Tal y como indica HELLO!, el matrimonio "abordará sus roles de la misma manera, modesta y humilde, con la que abordaron su trabajo anteriormente". Además, Kate Middleton tiene sus propios planes para este camino que acaba de iniciar.

El objetivo del heredero al trono y su esposa es "profundizar la confianza y el respeto de la gente de Gales a lo largo del tiempo". Además, la intención de Kate Middleton como Princesa de Gales es trazar su propio camino tal y como informa una fuente cercana a la Familia Real. "Aprecia la historia asociada con este rol, pero es comprensible que quiera mirar hacia el futuro mientras crea su propio camino", ha asegurado la citada fuente. La última persona en llevar este título fue la recordada princesa Diana, madre del príncipe Guillermo, quien falleció hace justo 25 años en un accidente de tráfico que sufrió en París estando ya separada del actual rey Carlos III.

Vuelve a ponerse en activo, por tanto, un título que estará eternamente vinculado con la princesa Diana, a la que los actuales Príncipes de Gales siguen teniendo muy presente. Así lo reflejan las emotivas palabras que el príncipe Guillermo ha pronunciado en diferentes ocasiones a la memoria de su madre, los homenajes en los que ha participado o el legado que se esfuerza por seguir manteniendo activo. También queda patente a través gestos de Kate Middleton, como lucir símbolos asociados a su suegra. Por ejemplo el anillo de compromiso de zafiro o la tiara de perlas (Cambridge Lover's Knot) que recibió Diana de la reina Isabel al casarse con Carlos.

Los nuevos títulos del príncipe Guillermo y Kate Middleton repercuten directamente en sus tres hijos, que pasan a ser George, Charlotte y Louis de Gales y no de Cambridge como eran nombrados hasta ahora. También su posición (y la del resto de los Windsor) en la línea sucesoria al trono británico ha cambiado con el fallecimiento de su bisabuela y el ascenso al trono de su abuelo. Ahora el primogénito de los Príncipes de Gales ocupa el segundo puesto, seguido de su hermana Charlotte, en tercera posición, y de su hermano Louis, en cuarta posición. Después de ellos está el príncipe Harry, quien seguirá viviendo en Estados Unidos, al margen de los compromisos de la Corona.

Las palabras del rey Carlos

"Como mi heredero, Guillermo ahora asume los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, nación cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestros nuevos Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital", decía Carlos III en su mensaje a la nación.