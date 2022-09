De la ceremonia de adhesión a la coronación: los pasos que va a seguir Carlos III

Carlos tenía solo cuatro años cuando su madre fue coronada Reina en 1953. Ahora, 69 años después, se sentará en el trono del Reino Unido y la Commonwealth como el rey Carlos III. El hijo mayor de la fallecida Isabel II, que nos dejó este miércoles 8 de septiembre, será proclamado soberano en una solemne ceremonia de adhesión que tendrá lugar este sabado, a las 10:00 de la mañana (11:00 hora española) en los departamentos de Estado del Palacio de St. James de Londres. Sin embargo, todavía tendremos que esperar un tiempo para su coronación, un acto religioso mucho más fastuoso y con pompa que tradicionalmente se ha celebrado durante los últimos 900 años en la Abadía de Westminster, en Londres.

Este es el protocolo que se seguirá con el rey Carlos III

Esta ceremonia, que será retransmitida por televisión por primera vez en la historia, se divide en dos partes y a ella acuden los miembros del Consejo Privado, un grupo de parlamentarios y exparlamentarios de alto nivel, importantes funcionarios públicos, altos comisionados de la Commonwealth y el alcalde de Londres. Entre ellos se encuentran Camilla, Reina consorte, y el príncipe Guillermo. Los dos ingresaron en este organismo en el año 2016. No todos los consejeros privados están obligados a asistir al Consejo de Adhesión y su ausencia no afecta al proceso constitucional para nombrar al nuevo Jefe de Estado.

En el caso de Isabel II, hay que recordar que ascendió al trono en febrero de 1952 pero no fue hasta junio de 1953 (más de un año después) cuando tuvo lugar su ceremonia de coronación, así que podría pasar algo similar con el nuevo Rey de Inglaterra.

"La coronación del nuevo soberano se produce meses después de su accesión, tras un período de luto y como consecuencia de la enorme preparación que es necesaria para organizar la ceremonia. Están presentes representantes de las Cámaras del Parlamento, la Iglesia y el Estado. También asisten primeros ministros y ciudadanos destacados de la Commonwealth y representantes de otros países", puede leerse en la página oficial de la Casa Real británica sobre este servicio que oficiará el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por imaginar la vida en nuestro país sin la Reina. Su constancia y lealtad han sido profundamente reconfortantes en un mundo que ha cambiado mucho. Le damos las gracias por su ejemplo, devoción y los grandes logros que consiguió. Que nuestra querida y difunta Reina descanse en paz y se eleve a la gloria", es el mensaje que Welby ha compartido tras el fallecimiento de la soberana británica.

Los planes para la futura coronación de Carlos junto a Camilla

Lo que sabemos de la coronación

Aunque todavía se desconoce la fecha en la que tendrá lugar la coronación del nuevo Rey de Inglaterra, ya sabemos algunos detalles. Durante el servicio religioso anglicano, que se considera una celebración estatal y está pagado por el Gobierno, Carlos III se sentará en la silla del rey Eduardo (que fue fabricada en el año 1300 y ha sido utilizada por todos los soberanos desde 1626) y será "proclamado, bendecido y consagrado" por el Arzobispo, que le entregará el orbe (de oro pulimentado y engalanado con grandes perlas, rubíes, zafiros y esmeraldas, que representa la cristiandad sobre la Tierra), el cetro de la Cruz (insignia del poder y de la justicia reales, que contiene el diamante tallado más grande del mundo, la 'Estrella de África'); y el cetro de la paloma (emblema del poder espiritual). Después, el Arzobispo será el encargado de colocar sobre su cabeza la corona de San Eduardo, que data del año 1661 y que está hecha de oro macizo.

La coronación de Isabel II duró tres horas y congregó a más de 8.000 personas. "Me he comprometido a estar a vuestro servicio, como muchos de vosotros estáis comprometidos con el mío. Durante toda mi vida y con todo mi corazón me esforzaré por ser digna de vuestra confianza", dijo la Reina en su primer discurso tras su coronación.