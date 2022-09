TODAS LAS FOTOS: El gesto de Guillermo que ha unido a los Príncipes de Gales y los Sussex en Windsor

Los príncipes de Gales y los duques de Sussex han aparecido juntos en el Castillo de Windsor para agradecer las decenas de flores y tributos que los británicos han dejado en memoria de Isabel II, fallecida el pasado jueves a los 96 años, y que hizo de la fortaleza milenaria su hogar durante los últimos momentos de su vida. Esta imagen de los dos hijos del rey Carlos III y sus esposas escenifica la reconciliación tras unos meses muy complicados donde el príncipe Harry y Meghan Markle han ido lanzando varios dardos a la Familia Real, lo que había agrandado la brecha entre la ya maltrecha relación de los dos hermanos.

Durante su paseo, los dos hermanos han dejado atrás sus rencillas y diferencias y se han mostrado unidos, contra toda pronóstico en estos momentos tan dolorosos para ellos ya que como el propio Guillermo de Inglaterra ha expresado solo unos minutos antes un comunicado oficial, su abuela "estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida". Una fuente del Palacio de Kensington, donde se ubica la oficina de los también duques de Cornualles y Cambridge, ha informado que ha sido el príncipe de Gales el que invitó a su hermano y su cuñada a unirse a él y a la Princesa en esta salida.

En un coche conducido por el príncipe Guillermo y en el que iban detrás los duques de Sussex, han llegado para después caminar juntos y de riguroso luto. Después, se han acercado y se han parado a hablar con las multitudes que se agolpaban para recibirlos con aplausos y han querido saludarles en persona y darles el pésame. En el recorrido han cogido flores, dibujos y objetos. Se han acercado a los niños y han recibido peluches. Una niña le ha dado a Guillermo de Inglaterra un osito Paddington, con quien la recordada Reina protagonizó un divertido sketch este verano con motivo de su Jubileo de Platino (70 años en el trono)

La sorpresa por esta aparición ha sido máxima y no se esperaba a tenor de los últimos acontecimientos. El pasado junio, en el servicio de acción de gracias por la vida del duque de Edimburgo, no se saludaron y estuvieron muy equidistantes los unos de los otros en la catedral de San Pablo. Además, tampoco hubo constancia de que los príncipes de Gales ni sus hijos estuvieran en el primer cumpleaños de Lilibet, la segunda hija de los Sussex, que se festejó con la residencia que Harry y Meghan aún conservan en Reino Unido. Es la primera vez que se ve a las dos parejas desde el 9 de marzo de 2020, con motivo del Día de la Commonwealth, su último acto junto a la Familia Real.

Finalmente el cariño, admiración y respeto que sentían por su abuela les ha unido, aunque ella ya no esté. Los dos la adoraban y de hecho se vio al príncipe Harry muy emocionado cuando acudió a despedirse de ella. Además, se da la circunstancia de que tanto los Príncipes de Gales como los duques de Sussex son ahora vecinos. Los dos viven en Windsor. Guillermo y Kate en su estrenada casa de Adelaide Cottage y los Sussex, en Frogmore Cottage, ambos en Windsor. Son los únicos miembros de la Familia Real que han permanecido en esta villa, mientras se veía al resto de familiares de la monarca en Balmoral, emocionados y agradeciendo los homenajes a la monarca.

Los duques de Sussex se encontraban en Reino Unido cuando se produjo la muerte de la reina Isabel. Debido a los acontecimientos han decidido no regresar de manera inmediata a Estados Unidos, donde han establecido su hogar, y han cancelado los compromisos públicos que tenían. Meghan iba a estar presente el 20 de septiembre en el plató de The Tonight Show, emblemático programa que presenta Jimmy Fallon en la NBC. Sin embargo, tal y como ha adelantado Hello!, la versión británica de ¡HOLA!, se quedarán en Gran Bretaña para poder estar presentes en el funeral de Estado en honor a Su Majestad, que tendrá lugar el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster.

A pesar de que desde hace dos años, los duques de Sussex emprendieron su propio camino lejos de Londres y de los deberes monárquicos, el príncipe Harry y sus dos hijos, Archie, y Lilibet, se encuentran en la línea de sucesión al trono. El Duque, en el puesto quinto, inmediatamente después de sus sobrinos, y sus hijos en la sexta y séptima posición, respectivamente.