En las pantallas del escenario de Buckingham Palace Isabel II sorprende con un divertido sketch junto al oso Paddington al ritmo de 'We will rock you' La Reina protagoniza un hilarante gag, acompañada por el célebre personaje de ficción, para abrir el concierto por su Jubileo de Platino

A sus 96 años, Isabel II no deja de sorprendernos. La Reina ha sido la protagonista inesperada del arranque del macroconcierto que se celebraba este sábado por la noche en los jardines del Palacio de Buckingham, un gran evento musical que suponía el colofón a la semana de celebraciones en Londres por su Jubileo de Platino. Aunque no ha podido acudir de forma presencial por temas de salud, la monarca sí aparecía cuando nadie lo esperaba en las pantallas del recinto y, de esta forma, deleitaba a las más de 20.000 personas que allí se habían congregado. Lo hacía con un sketch grabado en uno de los salones de su residencia donde sale acompañada por el célebre oso Paddington, con el que está pasando un rato agradable tomando el té. El popular personaje de ficción pregunta primero a la soberana si le apetece un sándwich de mermelada que guarda bajo su sombrero para posibles urgencias, a lo que esta responde sonriente que ella también tiene uno dentro del bolso para más tarde e incluso le enseña las rebanadas de pan.

A continuación, un asistente personal de la soberana entra en la habitación y mira por la ventana, avisándola de que todo está listo para la fiesta. Es entonces cuando el simpático peluche animado vuelve a dirigirse a Isabel II y la felicita, haciendo una reverencia, por sus siete décadas en el trono. Ella, muy halagada y tras demostrar su sentido del humor, contesta agradeciendo sus amables palabras al que es un símbolo de la literatura infantil inglesa desde 1958. A continuación, ni cortos ni perezosos, ambos comienzan a tocar con sus cucharillas sobre las tazas de porcelana los compases del mítico tema de Queen, We will rock you. Melodía muy característica que se fusionaba entonces con los tambores de la Guardia Real y con la batería del legendario grupo que, en ese instante, abría el gran concierto ante un público enfervorizado. Este era el excepcional preludio a un recital por donde, durante dos horas y media, han actuado otros artistas de la talla de Rod Stewart, Alicia Keys, Duran Duran, Diana Ross o Craig David, entre muchos otros.

Reino Unido se ha volcado con su soberana, que sigue en el Castillo de Windsor por sus problemas de movilidad, mientras los príncipes Carlos y Guillermo la representaban en esta velada histórica. Un evento apoteósico retransmitido en directo por la BBC para todo el país en el que han estado presentes los hijos de la monarca y sus mujeres, a excepción del príncipe Andrés; sus nietos, salvo el duque de Sussex, y algunos de sus bisnietos como George y Charlotte de Cambridge. Todos entregados desde sus asientos al espectáculo que veían, y un momento cumbre que llegaba de la mano del inconfundible We are the champions. Al sonar esta canción, que se ha convertido en un himno no solo para los británicos sino para buena parte del planeta, los Windsor y demás presentes agitaban sus banderas con orgullo en unos días donde la nación al completo está empapelada con los colores de la Union Jack​.

