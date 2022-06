De Queen a Alicia Keys, la constelación de estrellas que actuará en el macroconcierto por el Jubileo de Platino de la Reina

Una gran celebración como es el Jubileo de Platino de Isabel II no podía tener mejor colofón que este, el macroconcierto plagado de estrellas internacionales de la música que tendrá lugar este sábado 4 de junio a partir de las ocho de la tarde en Londres. Con la presencia de miembros de la realeza británica, los jardines del Palacio de Buckigham se convertirán durante dos horas y media en el escenario idílico y excepcional para acoger esta cita que promete ser inolvidable y supondrá la traca final de los festejos que conmemoran los 70 años de la monarca en el trono. El cartel de artistas que se ha conseguido reunir es verdaderamente impresionante, un espectáculo que podrán ver in situ alrededor de 22.000 personas y que abrirá uno de los grupos más legendarios de Reino Unido: Queen. La mítica banda de rock, cuyo nombre evoca precisamente a la soberana, tendrá como vocalista al cantante Adam Lambert con el que actúan desde hace más de una década.

Brian May, el inconfundible guitarrista de la formación que lideró y elevó a los altares Freddie Mercury, se ha mostrado feliz y orgulloso por participar en el evento. El músico recuerda que hace veinte años ya tocaron en el Jubileo de Oro de Isabel II, por lo que sienten "muy contentos" de que los hayan invitado de nuevo. En 2002, uno de los momentos más recordados de aquel recital fue cuando él mismo se subió al tejado de Buckingham Palace y deleitaba desde ahí a las miles de personas que lo aclamaban. "Después de eso, ¿puede haber algo mejor?... bueno, ¡ya lo veréis!”, ha dicho en declaraciones a la BBC, cadena que emitirá el concierto en directo y es organizadora del mismo junto a la Casa Real británica. En el elenco de músicos que veremos desfilar por el escenario hay también nombres como la norteamericana Alicia Keys o el eurovisivo Sam Ryder, representante inglés en el pasado festival de Turín que quedó segundo por delante de nuestra Chanel. No faltarán leyendas vivas de la canción como Diana Ross, Rod Stewart y el grupo Duran Duran, mientras que el inigualable Elton John -gran amigo de la realeza- no podrá asistir porque está de gira, pero sí que participará de alguna manera con una grabación.

En la llamada Platinum Party at the Palace, estarán igualmente el multipreamido compositor alemán de bandas sonoras cinematográficas, Hans Zimmer, y el tenor italiano Andrea Bocelli. Un show que podrá verse en pantallas grandes instaladas por distintos puntos del país y al que se han apuntado otros como Craig David, Sigala & Ella Eyre, Stefflon Don, Mabel, Elbow, George Ezra, Mimi Webb, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Mica Paris y Diversity, todos ellos interpretando sus mayores éxitos. Entre las estrellas del teatro, la televisión y el deporte que aparecerán ante el público, veremos a David Beckham, Julie Andrews, David Attenborough, la tenista Emma Raducanu, Stephen Fry, el Royal Ballet y Ellie Simmonds. Por último, los musicales de Broadway tendrán su protagonismo en el evento gracias a Andrew Lloyd Webber y Lin-Manuel Miranda, con actuaciones de obras tan populares como El Fantasma de la Ópera, Hamilton, Six o El Rey León.

