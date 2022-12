La familia de Will Smith, una piña en la gran reaparición pública del actor tras la bofetada de los Oscar

Rodeado de los suyos, que han hecho una piña en torno a él en su regreso a las alfombras rojas. Will Smith ha reaparecido ocho meses después del polémico bofetón a Chris Rock en la entrega de los Oscar y lo ha hecho sonriente, con la seguridad que da tener cerca el calor de su familia. A sus 54 años ha estrenado Emancipation del brazo de Jada Pinkett Smith, su mujer, protagonista involuntaria de aquel incidente que marcó sin duda un antes y un después en lo que ha sido este 2022 para el actor. La también artista llevaba un espectacular vestido capa corto por la parte delantera y con una larga cola posterior, cuajado de detalles brillantes. La pareja se prodigó en muestras de cariño, pues Will no dejó de darle besos a su mujer mientras las cámaras seguían disparando clics.

Mostrando que su padre cuenta con todo su cariño y que apoyan cada uno de sus pasos, los tres hijos de Smith flanquearon al intérprete. Trey, el menos mediático de sus vástagos, de 29 años y fruto de su unión con Sheree Zampino, se unió a Willow y Jaden, más acostumbrados a las ocasiones públicas. Willow combinó un original pantalón de traje con aplicaciones brillantes en la cintura, un chaleco y zapatos con plataforma, todo en color negro, el mismo que su hermano Jaden, de 24 años, llevaba, combinado con blanco, en un original traje con un estampado fotográfico vintage, pantalones campana y levita. Ya en su momento habían salido al paso del percance ocurrido en la entrega de galardones y de nuevo demostraron que están incondicionalmente con el actor. Incluso se unió al estreno la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, que tiene un gran parecido físico con su hija.

El clan Smith hizo así su gran rentreé tras uno de los episodios más comentados y polémicos (incluso la defensa que hizo la familia del actor fue censurada) de la historia reciente de los galardones cinematográficos. Hace unos días se refería Will precisamente a lo ocurrido en una intervención en el programa The Daily Show, unas palabras que pronunció sin poder apenas contener las lágrimas. “Era una rabia que tenía contenida desde hace mucho tiempo. Esto no justifica mi comportamiento en absoluto. Lamento todo lo que pasó porque no es la clase de hombre que quiero ser". Se confesó además preocupado porque su comportamiento pudiera perjudicar el gran trabajo del resto del elenco en esta cinta que llega a las pantallas. "Mi gran esperanza es que mis acciones no penalicen al equipo. Espero que esta historia pueda llegar a los corazones de la gente para que reconozcan el gran talento de los artistas que hay en esta película".

Vetado durante 10 años de los Oscar

No habla a la ligera acerca de la factura que le puede pasar esta impulsiva y sorprendente bofetada pues ya ha truncado algunos de sus trabajos como la cinta de Netflix Fast and Loose, que fue cancelada. La Academia de Cine tomó además medidas disciplinarias tras lo ocurrido pues le han prohibido participar en la cita durante los próximos diez años. Algo que sin duda le dolerá especialmente en el 2023 pues el ganador de la edición anterior suele participar en la fiesta al año siguiente. Paradójicamente tras su arrebato de ira, Smith recogía el premio al mejor actor por su papel en El método Williams.

Después de la fiesta del cine y de entonar el mea culpa públicamente, de ser objeto de todo tipo de opiniones y comentarios, Will ha mantenido un perfil muy discreto. Se dijo que se había ido de viaje a la India un tiempo y se había concentrado en estar con su familia, que se había convertido en su mejor refugio en medio de esta situación tan tensa. Una broma de Chris Rock en la que hizo alusión a la alopecia de Jada Pinkett Smith provocó la inmediata reacción del actor. Se levantó, subió al escenario y, ante el estupor de audiencia y público, propinó un bofetón al cómico. Un arranque que dio la vuelta al mundo.