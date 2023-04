El nuevo rumbo de la princesa Marta Luisa y el chamán Durek Verrett: él quiere mudarse a Noruega

La relación entre Marta Luisa de Noruega y su prometido, el chamán de las celebrities de Hollywood, Durek Verrett, acaba de dar una nueva vuelta de tuerca. El gurú de las estrellas que vive en Los Ángeles (Estados Unidos) ha dicho que quiere mudarse al país nórdico para dar un paso más en su relación sentimental y poder estar junto a su novia.

VER GALERÍA

La pareja, que se comprometió el pasado verano, ha vivido desde el inicio de su noviazgo prácticamente a caballo entre Noruega y Norteamérica. Han sido frecuentes los viajes de la Princesa a Estados Unidos, incluso con las tres hijas que tuvo con el malogrado escritor y artista Ari Behn. A su vez, el gurú espiritual también se ha desplazado con frecuencia al país natal de Marta Luisa y ha participado en algunos actos junto a los Reyes Harald y Sonia.

- La futura suegra de Marta Luisa de Noruega desvela la tensa relación con su hijo, el chamán Durek, y le llama 'manipulador'

- Marta Luisa de Noruega concede una emocionante entrevista donde habla de Ari Behn y de las discrepancias con su novio

- Así ha cambiado la vida de Marta Luisa de Noruega y sus hijas al cumplirse el tercer aniversario de la muerte de Ari Behn

VER GALERÍA

En el programa God Morgen Norge de la cadena de televisión TV2, Durek aseguró que: “Definitivamente me mudaré aquí”, dijo. En esta decisión han sido cruciales las circunstancias familiares de la hermana del príncipe Haakon que es madre de Maud Angelica, 19 años, Leah Isadora, que cumplió a principios de abril la mayoría de edad, y Emma Tallulah, de 14. “Marta y yo siempre hemos estado de acuerdo en una cosa, y es que las niñas son lo primero. Las carreras de las chicas están despegando aquí así que no tiene sentido que me las lleve a Los Ángeles. Quiero estar donde sea mejor para las niñas y para Marta”, ha dicho en la cadena.

Al chamán no le falta razón ya que Maud Angelica empieza a despuntar como artista y es una reconocida activista en materia de salud mental y prevención del suicicio, Leah Isadora triunfa como influencer de belleza y ha conseguido varios premios al respecto y la benjamina es una apasionada de la equitación como su madre.

- Marta Luisa de Noruega se sincera sobre la ausencia de Ari Behn y de su mayor temor con Durek Verret

La relación de las tres hijas de la Princesa con su novio es estupenda y hace unos días Leah Isadora le dedicó unas palabras en un documental sobre mujeres importantes nórdicas en el que dijo: “Durek tiene muchas buenas cualidades. Es una persona muy cariñosa y es muy fácil sentirse segura a su lado. Es abierto y te sientes muy atendida cuando estás con él”, ha afirmado la influencer. Además, también dio su opinión sobre cómo está su madre con Durek. “Veo lo feliz que está mamá con él y lo felices que se hacen mutuamente y eso me gusta. Son una pareja muy dulce. Al principio, pensé que su amor era un poco asqueroso y tal. ¿Por qué tienen que besarse? Pero ahora creo que es muy bonito lo que están viviendo”.

VER GALERÍA

- El rey Harald tras la marcha de Marta Luisa de Noruega: 'Durek Verrett pensó que podría hacer cualquier cosa’

Lo que de momento sí tendrá que esperar es la ansiada boda de la pareja. Aunque anunciaron en el verano de 2022 que se iban a casar han tenido que poner en pausa los preparativos de su enlace por la salud del chamán, quien padece desde la adolescencia una enfermedad renal que se ha ido agravando. “Mientras no tenga un nuevo riñón, los planes de boda están en espera”, dijo a Bild donde añadió que “no quiero ir al altar y pensar en mis problemas de salud. Debería ser el mejor día de nuestras vidas: con un riñón nuevo”.