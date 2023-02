Durek Verret habla del problema de salud que le ha obligado a posponer su boda con Marta Luisa de Noruega

Para Marta Luisa de Noruega y Durek Verret, convertirse en marido y mujer es un gran deseo que, por el momento, tiene que esperar. La pareja ha superado muchos obstáculos en estos cuatro años de relación y ahora se enfrentan a uno más. Se comprometieron el pasado verano y se han visto obligados a poner en pausa los preparativos de su enlace por la salud del chamán, quien padece desde la adolescencia una enfermedad renal que se ha agravado. Tras conocerse el cambio de planes, el prometido de la Princesa ha roto su silencio y se ha pronunciado por primera vez.

VER GALERÍA

-Leah Isadora Behn tiene novio y ha posado por primera vez con él en un lugar mágico

-Ingrid de Noruega sopla las velas por su 19 cumpleaños con el corazón ocupado y un mayor peso en la vida pública

El guía espiritual, que es amigo íntimo de estrellas como Gwyneth Paltrow, ha explicado en Bild que "mientras no tenga un nuevo riñón, los planes de boda están en espera". Durek tiene claro que el día de su enlace con la primogénita de los Reyes de Noruega no puede verse empañado por nada. Por tanto, no está dispuesto a pasar por el altar mientras está preocupado por los problemas de salud que padece. "No quiero ir al altar y pensar en mis problemas de salud. Debería ser el mejor día de nuestras vidas: con un riñón nuevo", ha indicado.

La situación que atraviesa no es fácil, pero se siente feliz por tener el apoyo incondicional de su prometida. En la princesa Marta Luisa, que en noviembre renunció a sus funciones oficiales como miembro de la Familia Real noruega, no solo ha encontrado en la perfecta compañera de vida, sino también una persona que lo cuida. El chamán Verret, de 48 años, ha explicado que los Reyes están muy pendientes de sus problemas de salud: "Aunque muchos no lo crean, mi relación con el rey Harald y la reina Sonia es muy buena. Me han apoyado en las últimas semanas, meses y realmente significa mucho para mí". También con las tres hijas de su prometida, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, nacidas de su matrimonio con el recordado Ari Behn, mantiene una gran conexión.

VER GALERÍA

-Mette-Marit de Noruega se emociona hablando de sus hijos, de su futuro y del temor que tiene como madre

Su episodio más complicado

El futuro cuñado del príncipe heredero Haakon de Noruega ya había hablado anteriormente sobre su problema renal, una enfermedad que parece ser genética y que le ha hecho vivir momentos muy complicados en los que incluso se ha llegado a temer por su vida. En el podcast Moments I Made explicó que tenía la presión arterial alta al igual que su padre y su abuelo, pero que nunca se lo tomó en serio y eso le provocó un daño en los riñones y un paro cardiaco por el que estuvo "muerto durante cuatro minutos". Lograron reanimarle pero la situación le produjo una lesión cerebral por la que estuvo dos años en silla de ruedas y necesitó diálisis durante ocho años.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Marta Luisa de Noruega, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!