Según la prensa noruega, la princesa Marta Luisa ha pospuesto su boda con Durek Verrett

Marta Luisa de Noruega (51) ha pospuesto su boda con Durek Verrett (48). El motivo por el que la princesa se ha visto obligada a retrasar su ansiado enlace es el agravamiento de la enfermedad renal que el guía espiritual padece desde hace casi tres décadas, según informa el medio de comunicación noruego Se Og Hø. El chamán ha hablado en alguna ocasión sobre su estado de salud: "Tenía la presión arterial alta, al igual que mi padre y mi abuelo, pero nunca me lo tomé en serio. Entonces, destruyó mis riñones y sufrí un paro cardíaco. Fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Estuve muerto durante cuatro minutos y cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro. Estuve en silla de ruedas durante casi dos años y necesité diálisis durante ocho", relataba en el podcast Moments I Made, e, incluso, mencionó la posibilidad de tener que pasar a quirófano para someterse a un trasplante de riñón en un futuro.

La hermana del heredero al trono escandinavo se comprometió con Durek Verret el pasado mes de junio después de tres años de noviazgo. Su relación siempre ha estado muy cuestionada y ha atravesado todo tipo de vicisitudes a las que se habían conseguido sobreponer, por lo que no podían estar más ilusionados al anunciar que iban a consolidar su historia pasando por el altar, aunque no dieron datos exactos de cómo y cuándo sería la celebración. "Estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos", expresaba la pareja en el periódico VG.

Por su parte, los Reyes Noruegos, Harald y Sonia, enviaron sus más sinceras felicitaciones a los novios a través de un comunicado oficial en el que les "deseaban lo mejor" en esta nueva etapa que iban a comenzar. Un mensaje al que también se unieron los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit. Una forma de mostrar su apoyo al futuro matrimonio, que despertaba cierto recelo entre la sociedad noruega provocando mucho dolor en Marta Luisa que ya tuvo que vivir episodios parecidos con su anterior marido, el escritor Ari Behn que se quitó la vida en la Navidad de 2019.

Desde noviembre del año pasado, Marta Luisa de Noruega no realiza funciones oficiales para la Casa Real tras renunciar ella misma con el fin de hacer más clara la distinción entre sus actividades como persona privada y sus compromisos como miembro de la realeza. Eso sí, sigue conservando el título de princesa por expreso deseo del monarca. De la misma manera, se especificaba que cuando Durek Verret se casase con la princesa pasaría a formar parte de la Familia Real, pero, como marca la tradición, no tendrá ningún título ni será representante de la monarquía.

